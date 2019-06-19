عربيات ودوليات

بكين- دمشق- الوكالات: اكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، امس ان دمشق لا تريد مواجهة مسلحة مع تركيا. وجاءت تصريحات المعلم ردا على ما قالته أنقرة بأن أحد مواقعها في إدلب السورية تعرض لهجوم من منطقة واقعة تحت سيطرة قوات النظام. وأضاف المعلم أن النظام السوري لا يسعى لمواجهة مسلحة مع تركيا «من حيث المبدأ»، مضيفا أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد تقاتل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، بحسب تعبيره. وأدلى المعلم بهذه التصريحات في الصين خلال إفادة صحافية مقتضبة مع وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي.

واستهدفت قوات النظام نقاط المراقبة التركية شمال سورية خاصة تلك المحاذية لمناطق الاشتباك في حماة وإدلب وضربت نقطة المراقبة التركية في مورك بريف حماة الشمالي بشكل مباشر وللمرة الثانية خلال أسبوع. ورد الجيش التركي على مصدر النيران فيما وحذر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو من أن أنقرة لن تتسامح مع الهجمات العسكرية على قواتها، واعتبر الجانب الروسي الرد العسكري التركي «تصعيدا غير مقبول».

وقال المعلم إن «إدلب محافظة سورية وسيتم القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها» مشددا على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي. «ولفت إلى أن «تركيا تحتل أجزاء من الأراضي السورية»، متسائلا «ماذا يفعل الأتراك في سورية؟ هل يتواجدون لحماية تنظيمي «جبهة النصرة و«داعش» وحركة تركستان الشرقية الإرهابية». وشدد المعلم على أن «الأولوية للمشاركة في عملية إعادة الإعمار في سورية ستكون للدول التي وقفت إلى جانبها في حربها على الإرهاب».

في غضون ذلك بدأت فصائل من المعارضة السورية عملية عسكرية صباح امس ضد مواقع القوات الحكومية السورية والمجموعات المسلحة الموالية لها في ريف حماة الشمالي الغربي.

وقتل 45 عنصراً على الأقل من قوات النظام والفصائل المقاتلة والجهادية وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتحدّث مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن «اشتباكات عنيفة اندلعت فجر الثلاثاء، إثر هجوم شنته هيئة تحرير الشام (النصرة) وفصائل مقاتلة أخرى ضد مواقع لقوات النظام في ريف حماة الشمالي». وتسببت الاشتباكات بمقتل 31 عنصراً من الهيئة والفصائل مقابل 14 من قوات النظام وفق المرصد.

