دوليه

يواجه منتخب الأرجنتين ونجمه ليونيل ميسي مهمة صعبة لاستعادة الثقة عندما يلتقي نظيره الباراغوياني فجر الخميس ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية والتي تشهد اليوم أيضاً لقاءً آخر يجمع المنتخب القطري مع كولومبيا في مهمة صعبة للعنابي.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز كولومبيا على الأرجنتين 2-0 وتعادل قطر مع باراغواي 2-2، فتصدرت كولومبيا برصيد 4 نقاط مقابل نقطة لكل من قطر وباراغواي، فيما تقبع الأرجنتين في ذيل الترتيب دون رصيد.

ولا شك أن المنتخب الأرجنتيني الساعي نحو لقبه القاري الأول منذ العام 1993 والذي خسر 4 نهائيات في النسخ الخمسة الأخيرة، تعرض لانتقادات كبيرة بعد الخسارة أمام كولومبيا، خصوصاً ميسي الباحث عن باكورة ألقابه مع منتخبه بلاده. وواصل المنتخب الأرجنتيني تحضيراته للمباراة في الوقت الذي استمر فيه الثنائي روبرتو بيريرا وماركوس أكونيا في أداء التدريبات التأهيلية. وأكد الجهاز الطبي في بيان «تحسن حالة» بيريرا الذي تعرض خلال الحصة التدريبية الخميس الماضي لـ»حمل عضلي زائد»، ولكنه سيواصل «التدريبات المنفردة». كما واصل ماركوس أكونيا خوض التدريبات المنفردة على هامش المران الجماعي عقب شكواه هو الآخر من حمل عضلي زائد في العضلة الضامة. بينما خاضت باقي المجموعة «تدريبات خططية لبداية الكرة من الخلف وإنهاء الهجمة بالنسبة للمهاجمين».

في المقابل، اعتبر الارجنتيني ادواردو بيريزو مدرب منتخب باراغواي أن الفريق استفاد من التعادل مع قطر لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون من أجل أن يكونوا جاهزين لمواجهة الأرجنتين «القوية». وأضاف ان التعادل أمام قطر في المباراة السابقة بمثابة المكسب والخسارة في نفس الوقت وقال : «لم نستطع ان نقوم بالسيطرة على الملعب وإدارة اللقاء بالشكل المطلوب حتى نستطيع ان نحافظ على الانتصار وعلينا ان نصحح مسارنا في المباراة المقبلة».

وفي المباراة الثانية، يطمح المنتخب القطري المشارك في البطولة بدعوة من اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، إلى تكرار العرض الجيد الذي ظهر به أمام باراغواي، لكن مهمته ستكون صعبة أمام كولومبيا القوية والتي فاجأت الأرجنتين بانتصار مستحق في الجولة الأولى. وقال المهاجم القطري المعز على الذي سجل هدفاً جميلاً في مرمى باراغواي إن اللاعبون أغلقوا ملف المباراة الأولى، وتركيزهم منصب على مواجهة كولومبيا. وأوضح: «كل التركيز الآن على مباراتنا مع كولومبيا. أغلقنا تماما صفحة مباراة باراغواي ولن نبالغ في الاحتفال أو الحديث عن الأداء الذي قدمناه فهي مجرد مباراة وانتهت وأصبحت ماضيا. يجب أن نفكر في الخطوة التالية وهي مباراة كولومبيا التي تحتاج لجهد مضاعف وتركيز كبير». وأضاف : «الفريق الكولومبي نعرف إمكانياته جيدا وقدرات لاعبيه المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية مثل يوفنتوس وبايرن ميونخ ومان يونايتد. المنتخب الكولومبي مرشح بقوة للقب. ولهذا ، لم يكن أداؤه مفاجئا أمام الأرجنتين. وعموما المباريات الافتتاحية دائما ما تشهد نتائج مخالفة للتوقعات. رغم خسارة الأرجنتين أيضا، تبقى مرشحة للتأهل بل والفوز بالبطولة».

