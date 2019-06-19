دوليه

أثنى مدرب اليابان هاجيمي مورياسو على شجاعة وجرأة لاعبيه رغم الخسارة الثقيلة أمام تشيلي.

وقال مورياسو خلال المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: «لم نشعر بالخوف أمام البطل الحالي، وصنعنا فرصا عديدة وحقيقية للتسجيل». وأكد صاحب الـ50 عاما أن السقوط بهذه النتيجة كان «محزنا»، وأقر بأن تشيلي كانت أفضل، ولكنه في الوقت ذاته أشاد بجرأة لاعبيه، وبالطريق الذي يجب أن يستمروا عليه في البطولة.

وأبدى موريياسو حزنه من غياب اللمسة الأخيرة أمام مرمى المنافس وهو ما جعلهم يدفعون ثمنه غاليا، وشدد على ضرورة تحسين هذا الجانب في المواجهتين المقبلتين أمام أوروجواي والإكوادور على الترتيب. وأوضح «النتيجة تؤكد أننا فشلنا في جوانب محددة، أعتقد أننا كنا نستحق تسجيل هدف على الأقل».

