دوليه

طالب الكولومبي ينالدو رويدا مدرب تشيلي عقب انتصار فريقه الكبير برباعية نظيفة على اليابان، التعامل بتوازن وتعقل مع هذه النتيجة. وقال رويدا خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «لسنا الآن فريق الأحلام ولم نكن فريقا كارثيا قبل ذلك، يجب التعامل مع هذا الانتصار بتوازن، وأن يكون داعما نفسيا لنا في البطولة، وفي تصفيات مونديال قطر». وأبدى المدرب رضاه لأنه يرى أن فريقه لم يتأثر بالخوف «الناتج من كونه البطل». وأوضح «الأبطال الحاليون يبدأون البطولات عادة بشكل سيئ، ولهذا كنا أمام تحد كبير اليوم». وأقر صاحب الـ62 عاما بأن المنتخب الياباني تمكن من «خلخلة» دفاع تشيلي في بعض الأوقات، ولكنه أثنى على رد فعل الفريق الخططي لتخطي هذا الموقف الصعب.

