دوليه

نصح مدرب البرازيل تيتي نجم برازيل سان جرمان نيمار بالانتقال للمكان الذي سيجعله «سعيدا»، وذلك بعد التقارير التي تؤكد وجود مفاوضات بين اللاعب وناديه السابق برشلونة الإسباني. وأشار تيتي خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة فنزويلا على ملعب (أرينا فونتي نوفا): «لو كنت في نفس الموقف، لانتقلت للفريق الذي أشعر فيه بالسعادة على المستوى الشخصي كإنسان، لأنني سأكون هناك أفضل على المستوى الاحترافي». وجاء رد تيتي على التقرير الذي نشره موقع «غلوبال سبورت» وأكد خلاله، حسب «مصادر مقربة من الصفقة»، وجود مفاوضات «قوية» من أجل عودة اللاعب للبلاوغرانا.

