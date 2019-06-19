دوليه

أكد علاء ميهوب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر بدءا من يوم غد ستبدأ منافستها الحقيقية بداية من دور الثمانية وسيكون الدور الأول ضعيف المستوى على أن يتحسن قليلا في دور الستة عشر.ويعد علاء ميهوب واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم المصرية والذي لعب لمنتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا 1986 والتي أقيمت بالقاهرة وحصد لقبها أحفاد الفراعنة، كما كان في قائمة المنتخب المصري التي شاركت في بطولة كأس العالم 1990 ولكنه لم يخض أي مباراة.وقال ميهوب إن كل المؤشرات تقول أن التنظيم سيكون مميزا خاصة في ظل اهتمام كل مسؤولي الدولة المصرية بهذا الحدث والملاعب والفنادق والبنية التحتية.وأضاف أن البطولة سوف تتأثر بدون شك بتعديل موعدها من يناير وفبراير إلى شهري يونيو ويوليو خاصة وأن معظم اللاعبين الأفارقة يلعبون في الدوريات الأوروبية.وأوضح: «حالة الإرهاق من موسم طويل وخوض مباريات كثيرة ستؤثر على مستوى بعض المنتخبات خاصة بعض اللاعبين اللذين لعبوا حتي الأيام الأخيرة سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي ولكن عامل الانتماء والوطنية سيعوض تلك الأمور».

وأكد أن المجموعة الرابعة التي تضم المغرب وساحل العاج وجنوب أفريقيا وناميبيا هي الأقوى علي أرض الواقع وربما تكون الوحيدة التي قد تشهد مفاجآت في الدور الأول.وشدد ميهوب على أن مصر والسنغال والمغرب هم الأقرب للقب في ظل الإمكانيات العالية وكرة القدم الممتعة التي يقدموها . وقال :»إن مصر تملك أفضلية عن السنغال والمغرب وهي الأرض والجمهور والدعم غير المحدود ولكن لا ننسي الكاميرون وساحل العاج أصحاب التاريخ الطويل فربما لا يكونوا في الترشيحات لكنهم قادرين علي الوصول إلى أبعد مدى في تلك البطولة».

من جانب آخر، أنهى منتخب مصر بقيادة مدربه المكسيكي خافيير أغيري معسكره في برج العرب والذي استمر لمدة 11 يوما تخلله خوض مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا.وحقق منتخب مصر فوزا وديا على تنزانيا بهدف نظيف بينما فاز على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.وبدأ الفريق أمس الثلاثاء تدريباته استعدادا لمباراة الافتتاح أمام زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري بملعب ستاد القاهرة الدولي.

