دوليه

اقتنص منتخب تونس فوزا صعبا من ضيفه البوروندي 2 -1 أول من امس في المباراة الودية التي جمعت بينهما في رادس.وتقدم طه ياسين الخنيسي بهدف لنسور قرطاج في الدقيقة 66 ولكن سيدريك أميسي أدرك التعادل لبوروندي في الدقيقة 76، قبل أن يخطف نعيم سليتي هدف الفوز القاتل لتونس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لكأس أمم افريقيا التي تنطلق غدا في مصر. وتلعب تونس ضمن المجموعة الخامسة بجانب مالي وموريتانيا وانغولا فيما تلعب بوروندي في المجموعة الثانية بجانب نيجيريا وغينيا ومدغشقر. وصرح الفرنسي آلان جيريس مدرب منتخب تونس عقب المواجهة الودية، إن اللقاء منحه فكرة عامة عن مستوى نهائيات كأس امم افريقيا وما ينتظر «نسور قرطاج» في مصر.

وقال جيريس: «المباراة كشفت لنا ما ينتظرنا في النهائيات. اليوم خضنا مباراة في النهائيات». وأضاف جيريس: «الآن نحن مدركون للمسابقة ونعرف ما ينتظرنا. والمهم هو الحفاظ على الديناميكية التي تمر عبر النتيجة ومدى أهمية المباراة بالنسبة للنهائيات». وقدم منتخب بوروندي الذي يستعد للمشاركة الأولى له في كأس افريقيا، مستوى مميزا في مباراة الاول من امس وفرض التعادل بهدف لمثله حتى الدقائق الأخيرة قبل أن تحسم تونس اللقاء لمصلحتها في الوقت بدل الضائع بهدف نعيم السليتي.

وقال المدرب المساعد ماهر الكنزاري: «حاولنا تجربة خيارات أخرى في آخر مباراة اعدادية وأشركنا تقريبا كل اللاعبين». وتابع الكنزاري: «من المهم انهاء آخر مباراة تحضيرية بفوز هذا جيد للمعنويات. المباراة اعطتنا فكرة عن أول مواجهتين في مصر». وتلعب تونس في النهائيات ضمن المجموعة الخامسة بجانب منتخبات مالي وانغولا وموريتانيا بينما تلعب بوروندي ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات نيجيريا ومدغشقر وغينيا.

