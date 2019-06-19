دوليه

صعد منتخبا إسبانيا والصين الى الدور ثمن النهائي لمونديال السيدات، وذلك بتعادلهما السلبي اول من امس في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للنسخة الثامنة من النهائيات التي تستضيفها فرنسا.كما لحقت النرويج، بطلة 1995 ووصيفة بطلة 1991، بفرنسا الى ثمن النهائي عن المجموعة الأولى بفوزها على كوريا الجنوبية بهدفين من ركلتي جزاء نفذتهما كارولين غراهام هانسن (4) وايزابيل هيرلوفسن (50) تواليا، مقابل هدف لمينجي ييو (78).

في المجموعة الثانية، لحقت إسبانيا والصين بألمانيا التي أنهت المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيقها الفوز الثالث تواليا، وجاء على حساب جنوب إفريقيا برباعية نظيفة تناوبت على تسجيلها ميلاني لوبولتس (14) وساره دابريتس (29) وألكسندرا بوب (40) ولينا ماغول (58).ورفعت ألمانيا الباحثة عن لقبها الثالث بعد عامي 2003 و2007 (حلت وصيفة عام 1995 ايضا)، رصيدها الى 9 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 5 عن كل من إسبانيا والصين، فيما أنهت جنوب إفريقيا مشاركتها الأولى في النهائيات دون نقاط وبهدف واحد مقابل 8 في شباكها.وبلغت إسبانيا ثمن النهائي للمرة الأولى في مشاركتها الثانية فقط، كثانية المجموعة بفارق الأهداف عن الصين، وصيفة بطلة 1999 التي ضمنت أن تكون بين أفضل 4 منتخبات حلت ثالثة في المجموعات الست.وتلتقي ألمانيا في ثمن النهائي مع ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة، فيما تلعب إسبانيا مع متصدر المجموعة السادسة (تأهلت الولايات المتحدة والسويد مع 6 نقاط لكل منهما قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة اليوم).أما الصين، فعليها أن تنتظر نتائج المجموعات الأخرى لمعرفة من سيكون خصمها في ثمن النهائي. وفي المجموعة الأولى، عانت فرنسا المضيفة لإنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة للمرة الأولى في تاريخها، وذلك من خلال فوزها على نيجيريا 1-0 من ركلة جزاء احتسبت بعد الاحتكام الى تقنية الفيديو «فار» على نغوزي إيبيري التي طردت على إثرها بسبب حصولها على إنذار ثان.وانبرت ويندي رينار لركلة الجزاء لكنها سددتها في القائم الأيمن، إلا أن الحكمة الهندوراسية ميليسا بورخاس استعانت مجددا بالفيديو قبل أن تقرر إعادة ركلة الجزاء لأن حارسة المرمى لم تلتزم بالقاعدة الجديدة التي تلزم حراس المرمى بإبقاء قدم واحدة على الأقل على خط المرمى لحظة التنفيذ.وانبرت رينار للاعادة ونجحت هذه المرة بالتسجيل على يسار شياماكا نادوزي (79)، مانحة بلادها نقطتها التاسعة في صدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن النرويج الثانية وست عن نيجيريا التي عليها انتظار نتائج المجموعات الأخرى لمعرفة ما إذا كانت نقاطها الثلاث كافية لمنحها بطاقة التأهل.

