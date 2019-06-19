دوليه

قرر صانع الألعاب الدولي السابق فرانشيسكو توتي اول من امس ترك ناديه «الأبدي» روما الذي دافع عن ألوانه طيلة 24 عاما قبل أن يتولى مهام مدير الفريق بعد اعتزاله اللعب عام 2017، منتقدا مالكيه الأميركيين الذين اعتبر أنهم يريدون «إقصاء أبناء روما».

وردت إدارة النادي على نجمه الأسطوري السابق ببيان اعتبرت فيه أن رؤيته للأحداث والقرارات التي اتخذتها «بعيدة عن الواقع».وفي مؤتمر صحافي من المجمع الرياضي الشهير «فورو ايتاليكو« وليس من مقر النادي، ما قد يعد مؤشرا على حجم التباعد مع الإدارة ولاسيما الرئيس الأميركي لروما جيمس بالوتا، قال توتي «في الساعة 12:42 من يوم 17 يونيو 2019، أرسلت بريدا إلكتروني ... لم أكن لأتخيل أن أبعث به يوما ما: تقدمت باستقالتي».

وبعدما دافع عن ألوان نادي كرة القدم طيلة مسيرته، بدءا من الفرق العمرية (1989 حتى 1993) ثم الفريق الأول الذي خاض معه 786 مباراة وسجل له 307 أهداف بين 1993 و2017 (بحسب احصاءات النادي)، حل «اليوم الذي أملت ألا يحل أبدا... إنه يوم مؤلم للغاية».وأضاف: «مثلت ثقلا في هذا النادي، قيل لي أن قيمتي كبيرة، كلاعب أو إداري، والآن سأغادر وهذا أمر مؤلم».وبحسب ما قال النجم السابق البالغ حاليا 42 عاما «ثمة العديد من الأمور التي دفعتني الى التفكير. لم يشركوني أبدا»، في إشارة الى عدم الأخذ برأيه في القرارات الإدارية والفنية، لاسيما مسألة المدرب وقرار التعاقد مع البرتغالي باولو فونسيكا الأسبوع الماضي.