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دورتموند مدد عقد مدربه حتى 2021


مدد بوروسيا دورتموند الذي حل وصيفا لبطل الدوري الألماني في الموسم المنصرم، عقد مدربه السويسري لوسيان فافر حتى نهاية موسم 2020-2021.وتولى فافر (61 عاما) تدريب النادي الألماني في صيف العام الماضي، وقاده في موسمه الأول الى الحلول وصيفا لبايرن ميونيخ الذي توج للموسم السابع تواليا، بفارق نقطتين فقط عن دورتموند، علما بأن الفريق الأسود والأصفر كان قريبا من تحقيق اللقب بعد تصدره ترتيب البوندسليغا لفترات عدة خلال الموسم. ونقل بيان للنادي عن مديره الرياضي ميكايل تسورك قوله امس:»خلق لوسيان هيكليات واضحة وطوّر لاعبينا. لقد حقق التوقعات بنسبة 100 بالمئة».وكان من المقرر أن ينتهي عقد فافر، المدرب السابق لنيس الفرنسي، مع دورتموند بنهاية الموسم المقبل، لكنه مدد حتى 30 يونيو 2021. وأكد المدرب من جهته تطلعه الى «عمل بناء وناجح مع كل بوروسيا دورتموند» في الفترة المقبلة.


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