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أسدل الستار على منافسات الدورة الخامسة لبطولة كأس سمو أمير البلاد الدولية المفتوحة للرماية بايطاليا اول من امس بنجاح كبير ومشاركة أكثر من 420 متسابقا دوليا شهدت تفوق الرماة الكويتيين بتحقيق ذهبيتين وبرونزية.

وجرت مراسم ختام دورة 2019 بمنافسات «السكيت الزوجي» حيث قام خلالها كل من رئيس اللجنة الأولمبية باقليم أومبريا دومينيكو إينيوتسا ممثلا لرئيس اتحاد الرماية الايطالي والقائم بأعمال سفير الكويت المستشار سامي الزمانان بتسليم جوائز المنافسات الأخيرة في احتفال بحلبة أومبريا فيردي العالمية للرماية بمنطقة تودي وسط ايطاليا.

ونال كأس المركز الأول في مسابقة اليوم الأخير والتي تمثل صقرا فضيا الثنائي الايطالي المختلط كيارا دي مارتسيانو وايريك بيتيني فيما حل الثنائي الكويتي ايمان الشماع ومنصور الرشيدي في المركز الرابع كما جاء في المركز السادس شيخة الرشيدي وعبد العزيز السعد.

وحصد رماة الكويت بطولة التراب الأولمبي التي أحرزها الرامي عبد الرحمن الفيحان كما أحرزت الرامية إيمان الشماع المركز الأول وبطولة مسابقة السكيت النسائي متفوقين على المنافسين من حاملي الألقاب العالمية فيما حقق أحمد العفاسي برونزية المركز الثالث للدبل تراب.

وقال إينيوتسا في تصريح لـ «كونا» ان بطولة كأس الأمير الدولية المفتوحة أصبحت احدى أهم المنافسات الدولية للرماية في العالم والتي يستضيفها اقليم أومبريا التي تعد مركزا عالميا لهذه المسابقات. وأضاف أن من دواعي الشرف الكبير لاقليم أومبريا واللجنة الأولمبية الايطالية استضافة هذه البطولة المتميزة واحتضانها ومواصلة التعاون الرياضي مع الكويت لاسيما رياضيها من الرماة ومع مسؤولي الرياضة والرماية واللجان الأولمبية في شتى الاتجاهات.

من جانبه أعرب الزمانان عن اعتزازه الخاص بالتفوق اللافت والنتائج الممتازة للرماة الكويتيين في خضم منافسة قوية بين رماة من أبطال ورياضيين محترفين قدموا من مختلف قارات العالم للتنافس على بطولة كأس سمو أمير البلاد التي صارت محطة رئيسية في بطولات الرماية الدولية.

وهنأ الزمانان الرماة الفائزين وكل أعضاء المنتخب الكويتي المشارك على انجازاته التي تعد ثمرة لما تحظى به الرياضة ورياضة الرماية من رعاية وتشجيع ساميين وبفضل الجهد الجاد والعمل الدؤوب لوزارة الشباب والاتحاد الكويتي للرماية في دعم رماة وأبطال الكويت الذين يرفعون اسمها وعلمها عاليا. وأكد أهمية هذه البطولة الدولية المفتوحة باعتبارها احد معالم الصداقة الكويتية - الايطالية ونموذجا لنجاح التعاون الرياضي الممتاز خاصة في مضمار الرماية التي تعد ايطاليا أبرز مراكزها، مشيرا الى ما تتيحه البطولة من فرصة للاحتكاك الدولي استعدادا للبطولات الأولمبية الرسمية والاستفادة من خبرات ايطاليا الفنية والمهنية الفريدة.

