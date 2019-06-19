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وصل إلى البلاد أمس المدرب الإسباني خوان إيغناسيو مارتينيز تمهيداً لتوقيع عقد تدريب النادي العربي للموسم المقبل، وكان في استقبال المدرب الإسباني رئيس جهاز الكرة في النادي خالد عبدالقدوس. وسبق للمدرب المولود في 23 يونيو من العام 1964 أن درب عدة أندية إسبانية أبرزها أليكانتي وسلمنقة والباسيتي وليفانتي وبلد الوليد وألميريا، قبل أن يقضي المواسم الثلاثة الأخيرة في الدوري الصيني مع فريقي شنغهاي وغوانغدونغ. ومن أبرز محطاته التدربية عندما قاد ليفانتي في العام 2011 إلى 7 انتصارات متتالية في انطلاقة الدوري الإسباني من ضمنها الفوز على ريال مدريد 1-0 واعتلاء الصدارة لفترة. وكان العربي أنهى صفقتي السوري يوسف قلفا والليبي السنوسي الهادي في سعي الإدارة لتدعيم صفوف الفريق من أجل العودة إلى المنافسة على الألقاب مع الإدارة الجديدة بعد موسم خاضه الأخضر دون محترفين بسبب العقوبة المفروضة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

