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بدأ منتخب الكرة الطائرة يوم امس معسكره التدريبي في تركيا استعدادا لخوض تصفيات بطولة غرب آسيا المؤهلة إلى البطولة الآسيوية الـ 20 والمقررة في ميانمار أغسطس المقبل.

وافاد رئيس وفد المنتخب نايف الخميلي أن المنتخب سيخوض في معسكره باسطنبول ثلاث مباريات ودية تستهدف رفع مستوى اللياقة البدنية وزيادة الانسجام ما بين الجهاز الفني واللاعبين.وأضاف أن «تصفيات غرب آسيا» المقامة في البحرين خلال الفترة من 27 يونيو الحالي إلى 6 يوليو المقبل تسهم في تقييم مستوى 18 لاعبا سيتم اختيار 12 منهم لخوض البطولة الآسيوية.

وأوضح أن أولى مواجهات المنتخب في التصفيات التي تشهد مشاركة ستة منتخبات (يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فيها إلى البطولة الآسيوية بميانمار) ستكون مع نظيره البحريني. وذكر أن اتحاد اللعبة كلف المدرب الوطني سعد يعقوب ومساعده خالد علي لقيادة المنتخب في التصفيات التي تشهد أيضا مشاركة السعودية وقطر والعراق وفلسطين «لإعداد رجال المرحلة وإخراج أفضل ما لديهم داخل الملعب».

وأشار إلى أن الاتحاد يستهدف النهوض باللعبة وتطويرها على كافة المستويات المحلية والدولية لتقديم الأداء المتميز خاصة بعد رفع الإيقاف.

