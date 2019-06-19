الأزمنة و الأمكنة

من غريب ما مرّ بنا ونحن ندرس حالات الذين أسلموا من الأوروبيين؛ أننا وجدنا الأكثرية منهم قَدْ نالوا درجة عالية من العلم. فقد كان منهم أساتذة في الجامعات، وأطباء كبار لهم بحوث في مجالات عملهم، ومتخصصون في كثير من فروع المعرفة، ولعل هذا المستوى الرفيع الذي وصلوا إليه نتيجة لتحصيلهم العلمي هو الذي جعلهم يفكرون فيما كانوا عليه من دين، ويبدأُونَ بالمقارنة بين ما هم عليه وما يجدونه مكتوباً عن الإسلام، ولا سيما في كتاب الله الكريم: القرآن.

ودخول من هم على هذا المستوى الرفيع من العلم إلى الإسلام يُلفِتُ الأنظار إلى أنَّهم لا بد من قيامهم بإلقاء نظرة علمية فاحصة على الأمور التي شغلت بالهم وَأَدَّى انشغالهم بها إلى ما وصلوا إليه، لم يدفعهم إلى الإسلام دافع عاطفي أو مادي. أو لخلاف مع آخرين من أبناء دينهم، ولذا فقد وجدنا الواحد منهم لا يُقْدِمُ على إعلان إسلامه إلا بعد أن يخوض معركة فكرية مريرة يناقشُ فيها نفسه، ويستعرض كل ما مر به من شؤون حياته، حتى إذا جاءت المقارنة في صالح الإسلام اتجه إليه عن اقتناع تام، وبإيمان عميق. وترك كل عقيدة غيره.

هذا الذي نراه من هؤلاء - وهو الذي صار مثالاً - دفع كثيرين من غير العلماء إلى الدخول في الإسلام اقتداء بمن سَبَقَهُم إليه، وهم يقولون لأنفسهم: ما دام هؤلاء الحكماء قد ارتضوا الإسلام ديناً، فلا بد وأن يكون هو دين الحق، لأنهم - ولا شك - قد وصلوا إلى حقائق ذلك الدين بعد بحث عميق.

وهذا الموقف هو الذي جعلنا نرى كل واحد من العلماء الذين أسلموا وقد أحاط به مسلمون من قومه ساروا على نهجه، واقتنعوا بما اهتدى إليه.

وفي مجال آخر غير مجال هذه المجموعة الطَّيبة، فإننا لا نستغرب دخول أنواع أخرى من البشر على اختلاف مستوياتهم العلمية، وتنوع أعمالهم التي يزاولونها في حياتهم وقد وجدنا منهم الأبطال الرياضيين، والموسيقيين والممثلين، ورجال الفنون التشكيلية، وغيرهم. ولو أردنا أن نَتَتَبَّعَ أعداد هؤلاء وأنواعَ تخصصاتهم لما استطعنا إلى ذلك سبيلاً لأن القائمة سوف تطول وتطول.

أمَّا ما يجدر بنا أن نُشير إليه فهو أن أغلب هؤلاء من الأوروبيين والأمريكيين كانوا قبل إسلامهم يعيشون في بيئة طاردة لكل دين مخالف لدينهم ولا سيما الإسلام. وكانت بيئة تُضَيِّق على المسلمين في حياتهم، وفي شؤون عبادتهم، ولكن الله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل.

وهنا، وبعد هذه المقدّمات فإننا سوف نورد حكاية واحد من العلماء المهتَدِين من أبناء أوروبا:

وهذا هو الدكتور أندريه روماني. وهو رجل إيطالي الجنسية، حاصل على درجة الدكتوراه العلمية في الطب، وقد جمع إليها شهادة أخرى للدكتوراه في علم النفس، فهو متكامل العلم عميق التحصيل قادر على أن يخوض في بحرين من بحار المعرفة أولهما ما يتعلق بصحة الأجسام، والآخر ما يتعلق بصحة النفوس.

ولأسباب كثيرة سوف نذكرها نقلاً عنه، فإنه انضم إلى تلك الكوكبة من العلماء الذين أشرنا إليهم، فأسلم كما أسلموا.

وسوف تتبين لنا كثير من الأمور عن حياته وعن تجربته التي عاشها وهو معتنق لدينه الأول، وما وجده في دور العبادة التي تنهض به، وتفكيره العميق في كل ما كان يخطر بباله تجاه ما يراهُ وما يسمعهُ في تلك الدور التي كان أهله يرتادونها، وهو مصحوب بهم دائماً، إلى أن وصل بعد ذلك التفكير إلى بر الأمان، فاعتنق الدين الإسلامي. وقد ارتاحت نفسه لذلك، وعرف الراحة الذهنية بعد طول ممارسة للشتات وتنازع الأفكار.

لقد كان سعيداً باكتشافه للدين الإسلامي الحنيف، وبقراءته للقرآن الكريم، ومما أراح باله أَنَّه لم يدخل في جَدل مع أبناء دينه السابق قبل دخوله للإسلام. وأيقن مع ازدياد اطلاعه وتفهمه لأمور الدين أَنَّه يسير على هدي كتاب الله الكريم دون أن يعلم بذلك. فقد دلّته فطرته السليمة إلى ما وصل إليه. وكان فيما سبق في مأزق فكري وروحي، إذ لم يكن قادراً على التَّعْبير عن عدم تَقَبُّلِهِ - يومذاك - لما يسمع من قومه. لأنه وجد نفسه في طريقه إلى أن يكون في قائمة المضطهدين، وسوف يستمع منهم إلى ما يزعجه إضافة إلى عقوبة الحرمان التي اعتادوا أن يرموها على كل مخالف لهم، وخوفاً من التعرض لمثل ذلك من قبلهم، فإنه لم يلجأ إلى جدالهم أو تفنيد حججهم، ولم يقم بالرد على بعض ما يجده مخالفاً لِسُنَّةِ الحياة ولطبيعة الدين، فَكَظَمَ ما في نفسه مدة طويلة إلى أن هيأ الله له الهداية عندما صار يتلو القرآن الكريم فيجد فيه الدليل الناصع على صحة موقفه من أولئك المجادلين إِذْ قرأ الآية التي تنهاهُ عن مجادلتهم في سورة العنكبوت، ورقمها 46، فوجد فيها قول الله عز وجل:

{ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أُنزل إلينا وأُنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون}.

ثم اتخذ موقفه بثبات بعد أن قرأ الآية الكريمة رقم 22 من سورة المجادلة وهي قوله تعالى:

{لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حادَّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، أو أبناءهم، أو إخوانهم، أو عشيرتهم. أولئك كَتَبَ في قلوبهم الإيمان، وأَيَّدَهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون}.

ومما يذكر أن الآية الكريمة الثانية مسبوقة بآيتين كريمتين هما:

أ - {إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين}.

والمحادُّون هم المخالفون لأوامر الله سبحانه، فهم في حدٍّ والدين في حدٍّ آخر.

ب - {كتب الله لأغْلِبَنَّ أنا ورسلي إن الله قويٌّ عزيز}.

وهي تؤكد أن الله سبحانه وتعالى جَعَلَ الغَلبة له على المعاندين الضالين، وَجَعَلَ رُسُلَهُ الغالبين لهم، وهذا قَدَرٌ محكم لا خُلْفَ فيه.

أما الآية التي ورد الاستشهاد بها وهي من سورة العنكبوت، فقد نزلت بعد غزوة بدر الكبرى مباشرة، وهي أول معركة بين الشرك والإيمان، وأول مجابهة بين الإسلام والكفر، وفيها قُتِلَ عدد كبير من كفار قريش، وأسر منهم عدد آخر، وكان الحديث عن الأسرى الذين عرض الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أمرهم على المسلمين، فمنهم من رأى مفاداتهم بالمال لأن هذا المال سوف يكون عوناً للمسلمين في أيامهم القادمة، ومنهم من رأى قتلهم بأيدي أقاربهم، وذلك بأن يجري تكليف أي واحد من المسلمين بقتل أحد أقاربه من الأسرى، وهكذا...

وقد نزلت هذه الآية لتؤكد أنه لا مجال للمودة بين المسلمين ومن حادَّ الله ورسوله.

وأما الآية التي أثارت انتباه أندريه روماني فهي التي وردت في سورة المجادلة، الآية رقم (22)، وقد ذكرناها آنفاً، وفيها نهيٌ عن الجدال الذي لا طائل من ورائه، مع أهل الكتاب، الذين يصرّون على ما هم عليه، إذ لا فائدة تُرجى من مجادلتهم، وقد أمر الله عز وجل بالدعوة إلى دينه دون تَوَقُّفٍ، مع اتباع اللين في القول. فقال عزّ من قائل: {اُدْعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة}. وهذا اللطف في القول لا ينبغي أن يكون مع الذين ظلموا، وهم من يحارب المسلمين، ويُؤْذُونَهُمْ في أنفسهم وفي دينهم، ولقد أكَّدتْ الآية - بعد ذلك - على ضرورة التمسك بدين الإسلام، وفيها: {وقولوا آمنا بالذي أُنزل إلينا، وأُنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون}.

وفي نهاية الآية تبدو لنا صيغة التسامح الإسلامية التي أدهشت روماني، وبخاصة عندما تلا قوله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} (في الآية رقم 19 من سورة آل عمران)، وهذا ينفي كل خروج عن هذا الذي جاء به رُسُلُ الله سبحانه وتعالى، منذ أبينا آدم عليه السلام، إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الحق، النقي الذي لا تشوبه شائبة وليس فيه خروج على مبدأ التوحيد.

وهكذا استدل الدكتور أندريه روماني على الدين القويم فأسلم.

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ولد الدكتور أندريه روماني في مدينة روما الإيطالية من أبوين كاثوليكيين متعصبين. وكان يَسْكُن معهما في منزل بالقرب من الفاتيكان. وكان الوالدان يصحبان ابنهما إلى الكنيسة كل يوم أحد في جَوٍّ من التشدد الديني كان مُجبراً على الدخول فيه. ومنذ كان طفلاً وهو على حالته هذه كل يوم أحد إلى أن دخل السَّأَم إلى نفسه بعد أن كبر وصار فتى، فانتقل إلى التفكير في وضعه. مما أدّى به بعد حين إلى اعتناق الإسلام، وقد تحدث عن هذه المرحلة التي وجد نفسه فيها مسلماً فقال: كنت أشعر دائماً بنفور شديد وكراهية لبعض الطقوس القائمة أساساً على الاعتقاد بالصور والتماثيل التي تركت في نفسي فراغاً روحياً حادّاً، وعدم رضا متواصل ودائم. غير أنه لم يكن بإمكاني أن أجهر أو أبوح لأحد بما يَعْتَمِلُ في صدري، إذ كنت طالباً أعتمد على أهلي لإكمال تعليمي. وإضافة إلى ذلك فإن القساوسة وغيرهم من المتعصبين لن يتركوني وشأني لو تفوهت بما يجول في عقلي.

ثم يواصل قائلاً:

«وانكببتُ على دراستي في محاولة للهروب من الفراغ الروحي الذي أعيشه. واستطعت أن أحصل على درجة الدكتوراه في الطب وأخرى في علم النفس. وبعدها بدأت أسعى إلى القراءة الواعية للكتب التي تتناول عقيدة التثليث في محاولة مِنِّي لاستخلاص الحقيقة، وفي مقدمتها ما كتبه «توما الأكويني»، عن عقيدة التثليث على المذهب الكاثوليكي... وهالني أن أجد تلك الكتابات وهي تدفعني دفعاً بما حفلت به من متناقضات إلى الإيمان بوحدانية الله...

ومن ثم أخذتُ أخطو خُطُواتي الأولى نحو الإسلام الذي أَقَرَّ الوحدانية، فنزَّه خالق الكون عن الشريك. وقد يسّر لي ذلك ما كتبه بعض المفكرين الأوروبيين الذين أنكروا فكرة تثليث الإله، وهاجموا مذهب الصور والتماثيل».

ولقد كانت هذه الأفكار تجول بباله - كما يبدو - منذ أَوَّل شبابه، وإلى أن انتهى من الحصول على شهادتي الدكتوراه، وقد ورد ما كتبه مترجماً إلى اللغة العربية في كتاب صدر تحت اسم: «علماء ومشاهير أسلموا» وهو من تأليف الأستاذ نايف منير فارس، وقد ترجم ا لمؤلف في كتابه هذا لعدد من الشخصيات كان منهم الدكتور أندريه روماني الذي نتحدث عنه هنا.

ولقد مضى هذا الرجل في رحلته الإيمانية حتى النهاية وكان يقول عن هذه الرحلة:

«لقد كان طريقاً طويلاً، ذلك الذي أدَّى بي إلى الإسلام، وأستطيع أن أؤكِّد أن لتحوُّلي جذوراً دينية عميقة وأسباباً ثابتة».

وكان روماني يثير دائماً مسألة التعصب التي ينعت بها الأوروبيون المسلمين في وقتنا الحاضر. ويرى أن في ذلك خطأً واقعياً، وخطأً تاريخياً وكلاهما مردود عليه.

ولذا فقد أعرب عن رأيه تجاه ذلك بقوله:

«في أوروبا يتحدث الناس عمَّا يُسمَّى بالتعصب الإسلامي، وينسون أن يقولوا إن النصارى قد استطاعوا الحياة بين المسلمين، في حين لم يقدر المسلمون قط على أن ينالوا حظاً من ذلك، ولنفكر - فقط - فيما حدث للمسلمين في إسبانيا وصقلية، لِنَصْمُتَ عمَّا بقي كلَّه».

ومما تنبغي الإشارة إليه هذه الملاحظات التي تم تدوينها عن تجربة الدكتور أندريه روماني التي أدت به إلى الإسلام، ثم وقع هذا الدين القويم في نفسه بعد أن انضوى تحت لوائه. ومن ذلك ما يلي:

- انتقل روماني بإسلامه إلى مرحلة فيها صفاء روحي وراحة نفسية، وكان يرى كل الأمور المتعلقة بالدين واضحة وجلية فيما يقرأه في القرآن الكريم وبعض المراجع الأخرى التي تتحدث عن العقيدة السمحة، ووجد في الصلاة رضاً وسكينة، ووجد فيها شعوراً بالاتصال المباشر بخالق الكون، حيث يرى نفسه متوجهاً إلى الله مباشرة بدون وسيط. أما صلاة الجماعة فقد وجد فيها طمأنينة أَحَسَّ فيها بالتضامن مع إخوته من المسلمين الذين يجمعهم مكان واحد وَصَفٌّ واحد، وهم يؤدون هذه الفريضة الدينية.

- دفع به إسلامه إلى تعلّم اللغة العربية، وقد أجادها لدرجة أنه استطاع أن يقرأ القرآن الكريم، وأن يفهم ما فيه من أوامر ونواهٍ ومعانٍ، وكان سعيداً وهو يقرؤه عَرَبِيّاً كما أُنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن المصحف الشريف موجود بالقرب من فراشه دائماً، لا ينقطع عن تلاوته.

- لقد تحمّل الدكتور أندريه روماني بصبر شديد ما حدث له لمجرد أنه أسلم، ولم يستطع بسبب ما جابهه من مشكلات أن يعيش في وطنه الذي ولد ونشأ فيه، مما ضيّق عليه حياته، فآثر الهجرة إلى موضع آخر يجد فيه حريته الدينية، فانتقل إلى الصومال وعاش بها، وتزوج.

- ينطق اسم الدكتور روماني في إيطاليا بلفظ مختلف فهو عندهم: أندريا ماريو بومبيو روماني. والشخص واحد.

- ذكرت بعض المصادر اسم أندريه أو أندريا، ولم يكن هذا الأخير رجلاً عادياً في علمه فقد كان مستمراً في الطلب والبحث، وبخاصة بعد أن انتهى من دراسة الدكتوراه في إيطاليا، فإنه اتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من سنة 1989م، حيث صار زميلاً في قسم علم وظائف الأعضاء، والفيزياء الحيوية بكلية الطب في جامعة كيس ويسترن ريزيرف بولاية أوهايو.

ثم صار أُستاذاً مساعداً في قسم علم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية ابتداء من سنة 1992م، بجامعة كليفلاند - كلية الطب - أوهايو.

ومع ذلك، فقد استمر في التحصيل، وحضور الدورات المختلفة التي تعقدها بعض الجامعات الأمريكية فيما يتعلق بتخصصه.

- وكان مهتماً - إلى جانب قيامه بالتعليم - بِكُلِّ ما يتعلق بالنشاط العلمي المصاحب. ولذلك فهو عضو في عدد من الجمعيات والهيئات المتخصصة ومنها:

أ - جمعية علم وظائف الأعضاء الأمريكية.

ب - الرابطة الأمريكية لتقدم العلوم.

جـ - جمعية الغدد الصمَّاء.

د - الجمعية الأمريكية للسكري.

وغير ذلك كثير.

وقد أعد بحوثاً كثيرة في المجال الذي درسه وأحبه، ولا نستطيع هنا سرد كافة ما أنتج في هذا المجال، فهو أكثر شمولاً من أن نُلِمَّ به.

وهذا الذي ذكر عنه أنه في أمريكا ربما كان غير صاحبنا الذي تحدثنا عنه على الرغم من تشابه الاسمين.

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ذكرنا أن مؤلف كتاب: «علماء ومشاهير أسلموا» قد أورد نصّاً يدل على نهاية هذا العالم المتخصص المسلم، وكان فحوى النص ما يلي:

«إن قصة إسلام أندريه روماني تعيد إلى الأذهان ما تعرَّضَ له المسلمون الأوائل من تعذيب واضطهاد، مما اضطرهم إلى الهجرة حتى أَعَزَّ الله دينَه، ونصر نبيَّه، إذ اضطر روماني إلى ترك بلدته التي عاش فيها طفولته وصباه، بعد أن لاحقته بالأذى والاضطهاد، حتى لقد نزح إلى الصومال فراراً بدينه».

وهذا هو ما أشرنا إليه فيما مضى، وقد يلاحظ القارئ أننا تحدثنا عن نشاط واسع آخر قام به أندريه روماني في أمريكا فهل هناك أي اختلاف فيما ذكرناه هنا وهناك؟

ويبدو أنهما اثنان كما أشرنا فيما مضى.

وبالتفصيل فإن مرحلتي حياته - فيما يبدو - كانتا كما يلي:

أ - النشأة والدراسة والبحث في شؤون الديانة. والاهتداء إلى الإسلام، فالإسلام، فضيق الحال في بلده بسبب ما يتعرض له من تشديد وإيذاء، ثم الهجرة إلى أماكن متعددة آخرها الصومال.

ب - أما المرحلة الثانية فهي لاحقة لكل ذلك، ويبدو أنه أقام بالصومال في فترة كان فيها هذا البلد مستقراً، وعندما تغيرت الأحوال انتقل إلى مكان آخر طلباً للاستقرار والهدوء والعمل العلمي في وقت واحد.

ووجود شخصين باسم واحد أمر يدفع إلى التساؤل عن مدى صحة ذلك، فالأمريكي يطلق عليه اسم (أندريا) بالألف الممدودة على عكس الإيطالي الذي يطلق عليه اسم: (أندريه) بالهاء، ثم إن النشاط الذي لوحظ على الأمريكي في مجال البحث العلمي في شتى فروع علوم الطب كان نشاطاً واسعاً ولم يكن مرتبطاً بنشاط أندريه السابق، وهذا يوحي بأن (أندريه) الإيطالي يختلف عن (أندريا) الذي عاش في أمريكا، وورد ما يدل على أنه انتقل من بلاده مباشرة إلى أمريكا دون أن يمر بالصومال وكلاهما من أصل إيطالي.

وعلى كل حال، فإننا ينبغي أن نشير هنا إلى أمر فيه نهاية حديثنا عن هذا الرجل وهو:

قبل صدور الكتاب الذي أشرنا إليه، وذكرنا أنه قد أورد بياناً عن سيرة أندريه روماني كانت مجلة (الأزهر) قد نَشَرَتْ مقالاً في شهر نوفمبر لسنة 1961م، كان بعنوان: كيف دخلت الإسلام، وكان هذا المقال من إنشائه، وفي شهر أبريل لسنة 1963م صدرت مجلة الفيصل السعودية، وفيها مقال تحت عنوان: «أندريه روماني، مهاجر إلى الله»، وكان هذا المقال عبارة عن اختصار للمقال الذي كتبه الرجل ونشرته مجلة الأزهر قبل تاريخ نشره في مجلة الفيصل. وكلا المقالين لا يشير إلى الفترة الأمريكية من حياة روماني، وإن كان تحدث عن تفصيلات كثيرة قبلها، ومن ذلك تعدد أسفاره التي سبقت استقراره في الصومال.

وفي نهاية المطاف نرى أن من المهم أن نذكر ما نظنه السبب في اختياره للصومال مقرّاً لإقامته ولأول وهلة، فإننا نستطيع أن نُقرر أنه ارتحل إلى الصومال يوم كان جزء منه تحت سيطرة إيطاليا، ولقد اطمأن في هذا البلد وعاش مع أهله وأحبهم وتزوج منهم، ويبدو أنه ارتحل من هذه البلاد بعد زوال الحكم الإيطالي لها.

والله أعلم.

