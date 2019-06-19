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قال النادي العلمي إن الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكيا لهذا العام تصادف بعد غد الجمعة الموافق 21 من يونيو الحالي.

وقال مدير إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي المهندس عيسى النصرالله في تصريح صحافي أمس إن نصف الكرة الأرضية الشمالي سيشهد بداية الانقلاب الصيفي يوم 21 يونيو الحالي في تمام الساعة 06.35 مساء بالتوقيت المحلي. واضاف أن ذلك يعني وصول الشمس إلى أقصى ارتفاع لها في السماء ويكون عدد ساعات نهار يوم 22 يونيو الحالي 14 ساعة وثلاث دقائق ليصبح النهار الأطول للعام الحالي وبذلك نكون دخلنا فصل الصيف فلكيا.

وأوضح النصرالله انه بعد ذلك سيقصر طول النهار حيث سيتساوى مع الليل عند بداية الاعتدال الخريفي في سبتمبر المقبل مشيرا إلى ان العكس سيحدث في نصف الكرة الأرضية الجنوبي التي ستشهد ظاهرة الانقلاب الشتوي.

من جانبه بين الباحث الفلكي في إدارة علوم الفلك والفضاء في النادي العلمي ياسر عارف ان الانقلاب الصيفي احدى الظواهر الفلكية المتعلقة بالفصول الأربعة لافتا إلى ان هذه الظاهرة تحدث نتيجة دوران الأرض حول الشمس بمحورها المائل بزاوية قدرها 23.5 درجة قوسية وفيها أشعة الشمس تكون عمودية على مدار السرطان الواقع عند 23.5 درجة شمال دائرة الاستواء. وأشار عارف إلى انه لا توجد علاقة باقتراب الأرض من الشمس أو بعدها عنها في تغير درجات الحرارة ولكن يأتي الاختلاف في درجات الحرارة نتيجة لميل سقوط أشعة الشمس على الأرض. وذكر انه في الرابع من يوليو المقبل ستصل الأرض لأبعد نقطة لها من الشمس ويطلق على هذه النقطة اسم «الأوج» مشيرا إلى ان فصل الصيف لهذا العام سيستمر 92 يوما و16 ساعة.

