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دخلت كولومبيا رسميا موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، من خلال أضخم كوب قهوة في العالم. وأعلنت «غينيس» عن فوز بلدة كالداس في كولومبيا، أمس، من خلال حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، وشاركت صورا لكوب القهوة الضخم.

وأشارت الموسوعة إلى أن كولومبيا حققت رقما قياسيا جديدا، بعدما بلغت سعة الكوب 22.739 لتراً. وتم بناء كوب القهوة في ساحة عامة ببلدة تشنتشنا، وهي تقع في قلب منطقة جبلية حيث تزرع حبوب البن في كولومبيا. كما شاركة موسوعة «غينيس» صورا من تنظيم البلدة الكولومبية لأضخم حدث لتذوق القهوة، والذي شارك فيه 1559 شخصاً.

