مال وأعمال

حافظت أسهم البنوك على حصة الأسد في مكاسب البورصة السوقية على مدى 170 يوماً، فقد حققت أسهم المصارف مكاسب بقيمة 3.6 مليارات دينار ما نسبته 85.7 في المئة من إجمالي مكاسب السوق خلال تلك الفترة.

وقد حققت البورصة خلال تلك الفترة مكاسب سوقية رأسمالية قدرها 4.3 مليارات، حيث قفزت القيمة السوقية الرأسمالية للسوق من مستوى 29.013 ملياراً بداية العام إلى 33.337 ملياراً بنهاية تداولات أمس.

كما حققت القيمة السوقية للقطاع المصرفي مكاسب بواقع 3.6 مليارات دينار من مستوى 16.1 ملياراً بنهاية 2018 إلى 19.72 مليار دينار مدعومة بأرباح القطاع المصرفي وزيادة مستوى الإيرادات التشغيلية.

وتأتي تلك المكاسب على الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي شهدتها دول المنطقة اخيرا وأثرت وبشكل واضح على أداء البورصات عالمياً وخليجياً بالإضافة إلى حالتي المد والجزر في أسعار النفط، إلا أن بورصة الكويت تمكنت من الخروج من تلك الأزمات بمكاسب سوقية بشكل عام، مدعومة بأداء القطاع المصرفي المتميز والذي حافظ على معدلات نمو قوية على مستوى صافي الأرباح ومعدلات التشغيل.

كما أن ترقية البورصة إلى الأسواق الناشئة والانتهاء من ملف خصخصة البورصة وبدء إجراءات الاكتتاب العام في حصة المواطنين البالغة نسبتها 50 في المئة من أسهم الشركة تعد في مجملها خطوات جيدة تعزز من جاذبية أداء البورصة في المدى الطويل. من جانب آخر، انهت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 5?3 نقاط ليبلغ مستوى 5774?5 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?09 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 28?7 مليون سهم تمت من خلال 5291 صفقة نقدية بقيمة 28?7 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الرئيس 10?8 نقاط ليصل إلى مستوى 4741?6 نقطة بنسبة 0?23 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 73?7 مليون سهم تمت عبر 1983 صفقة نقدية بقيمة 4?5 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 2?8 نقطة ليصل إلى مستوى 6303?5 نقاط بنسبة انخفاض 0?04 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 56 مليون سهم تمت عبر 3308 صفقات بقيمة 24?2 مليون دينار.

وكانت شركات (كويت ت) و(اسمنت خ) و(وربة ت) و(وثاق) و(المعامل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (السلام) و(كفيك) و(صناعات) و(اهلي متحد) و(بيتك) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (كامكو) و(آسيا) و(قيوين أ) و(عربي ق) و(سنرجي) الأكثر انخفاضا.

