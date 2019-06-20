مال وأعمال

أعلنت مدقق مساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية، أن ديوان المحاسبة الكويتي تبعاً لممارسته دوره في الرقابة المسبقة درس 316 موضوعا للجهات الخاضعة لرقابته خلال شهر مايو السابق بقيمة 981.81 مليون دينار (3.24 مليارات دولار).

وأضافت ميسرة الحليل، أن الديوان أبدى رأيه لعدد 237 موضوعا، بقيمة 878.94 مليون دينار، تمثل 75 في المئة من إجمالي الموضوعات المعروضة خلال الفترة، منوهة بوجود 79 موضوعاً قيد الدراسة؛ وفق بيان صادر عن الديوان أمس الأربعاء.

وتابعت أن عدد الموضوعات التي أصدر الديوان رأيه بالمخالفة تجاهها ارتفع 50 في المئة في الشهر الماضي، إلى 3 موضوعات.

وأشارت الحليل في البيان أن مجالات الموضوعات يتعلق بالمناقصات، وأوامر تغييرية، وتعاقد مباشر، وممارسات، وعقود توريد، إضافة إلى اتفاقيات استشارية، وعقود إشرافية، ومطالبات، ومزايدات.

وكشفت أنه من خلال دراسة وملاحظات الديوان تم تحقيق وفر بقيمة 1.75 مليون دينار، موضحة أن الديوان رد أوراق 82 موضوعا، بما يمثل 34.6 في المئة من عدد الموضوعات التي أصدر فيها الديوان رأيه حولها خلال أبريل السابق، بانخفاض 2.4 في المئة.

