مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة أن بعض وحدات مصفاة ميناء عبدالله عملت بالحد الأدنى نتيجة انقطاع مياه البحر القادمة من منشأة تابعة للهيئة العامة للصناعة، متوقعة عودة الأمور إلى طبيعتها خلال وقت قصير.

وأضافت أن عمليات التكرير في مصفاة ميناء عبدالله تأثرت نتيجة الخلل الطارئ، مؤكدة عدم تأثر عمليات التصدير.

من جانبها قالت شركة البترول الوطنية في بيان لها، انها تعاملت على الفور مع هذه الحالة وفق إجراءات الطوارئ المتبعة لديها بهدف ضمان سلامة العاملين والمنشأت، مبينة ان هذه المياه تستخدم في تبريد الوحدات الإنتاجية للمصفاة.

وأشارت إلى أنه تم ارسال فريق من المصفاة لمساندة الهيئة العامة للصناعة في معالجة هذا الانقطاع على وجه السرعة.

جدير بالذكر أن المصفاة تنتج كل المشتقات البترولية تقريباً، مثل النافثا، والكيروسين، والديزل، والفحم، وغاز الوقود منخفض الكبريت، والكبريت، وتصل الطاقة القصوى لها 270 ألف برميل يومياً.

كما تستخدم المصفاة المرافق البحرية أساسا لتصدير المنتجات البترولية المكررة والكبريت، وتستخدم المصفاة الجزيرة الاصطناعية التي تبعد عن الشاطئ 5 كم لتصدير هذه المنتجات.

وتشتمل الجزيرة الاصطناعية على مرسيين أحدهما صمم لاستقبال الناقلات العملاقة حتى حمولة 276 ألف طن والآخر للناقلات حتى 140 ألف طن.

وأنشئت المصفاة عام 1958، وكانت تملكها شركة الزيت الأميركية المستقلة AMINOIL قبل أن تنتقل ملكيتها الى الدولة في عام 1977 وتتبع شركة وطنية تحت التأسيس باسم «شركة نفط الوفرة».

ثم انتقلت ملكيتها الى شركة البترول الوطنية الكويتية عام 1978. وكانت في ذلك الحين مصفاة بسيطة تضم وحدة لتكرير النفط الخام بطاقة تكريرية تبلغ 30 ألف برميل يوميا. ثم خضعت لمشاريع توسعة في عامي 1962 و1963 لزيادة الطاقة التكريرية الى 145 ألف برميل يومياً.

وضمن مشروع التحديث عام 1988 ارتفعت الطاقة التكريرية للمصفاة الى ما يزيد عن 240 ألف برميل يومياً.

وتم تجديد الوحدات والمرافق القائمة في المصفاة وزيادة كفاءتها كما أضيفت وحدات تصنيع ومرافق جديدة.

واستخدمت الوحدات الـ 15 الجديدة أحدث أنواع التكنولوجيا حينها لإنتاج منتجات عالية الجودة ومنخفضة المحتوى الكبريتي.

