مال وأعمال

وقعت شركة المعادن والصناعات التحويلية عقد مزايدة مع وزارة الصحة، بقيمة 2.88 مليون دينار (9.49 ملايين دولار)، على مدار 10 سنوات.

وحسب بيان «معادن» للبورصة، فإن المزايدة تتعلق بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وإدارة محطة معالجة النفايات الإكلينيكية الناتجة عن المؤسسات العلاجية بالقطاع الأهلي «كبد3».

ونوهت الشركة في البيان بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي للصفقة على البيانات المالية للشركة حالياً. وكانت معادن تحولت سلبياً في نتائج الربع الرابع من العام الماضي، مسجلة خسائر بقيمة 324 ألف دينار، مقابل أرباح الربع المقارن من 2017 والبالغة 72.08 ألف دينار.

