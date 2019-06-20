مال وأعمال

أطلق بنك الكويت الوطني الدورة التدريبية الأولى من برنامج التدريب الصيفي لعام 2019 والمخصص لطلبة المدارس والكليات الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و21 عاماً.

وافتتح مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني فعاليات الدورة الأولى التي تشهد تدريب 32 طالباً وطالبة.

ويتناول البرنامج مجموعة من حلقات التدريب النظرية حول طبيعة عمل إدارة الموارد البشرية وإدارة التواصل والعلاقات العامة بالإضافة إلى إدارة الأمن في بنك الكويت الوطني. كما يتعرف الطلبة على تاريخ الكويت ومراحل تطور وانطلاق بنك الكويت الوطني ضمن جولة في متحف البنك الفريد من نوعه بمؤثراته التقنية التفاعلية الرائدة، إلى جانب جولة على أحد فروع البنك للاطلاع عن كثب على طبيعة عمل إدارات وفروع البنك وزيارة إلى صناديق الأمانات من أجل منح الطلبة خبرة في مجال العمل المصرفي وإعدادهم ليكون لهم الاهتمام اللازم بإدارة أمورهم المالية.

وقال رئيس فريق ادارة العلاقات العامة يعقوب الباقر إن بنك الكويت الوطني ينظم للعام الثامن عشر على التوالي برنامج التدريب الصيفي، وهو يشهد اقبالاً متزايداً في كل عام. وأضاف أن البرنامج يهدف إلى المساهمة في تشجيع الطلبة خلال فترة اجازتهم الصيفية على التدريب والانخراط في تجربة العمل المصرفي، كما أنه يأتي في إطار التزام بنك الكويت الوطني تجاه الشباب ودعمهم في مسيرتهم للقيام بدور فاعل في المستقبل.

وأضاف الباقر أن البرنامج لا يقتصر على تقديم دورات تدريبية فحسب، بل يتخلل ختام الدورات التدريبية رحلات ميدانية للطلبة ستشمل هذا العام عددا من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التي لديها بصمة في مجالها، ليستفيد الطلبة من تجربتها والتعرف أكثر على طبيعة عملها وتنظيمها. وقد اخترنا ان يكون ختام الدورة الأولى جولة تدريبية في مصنع كي دي دي للتعرف على طبيعة العمل ومشاهدة عملية الانتاج الغذائي بشكل مباشر. وينقسم برنامج التدريب الصيفي إلى أربع دورات تدريبية مدة كل واحدة منها اسبوعين وتشتمل على حلقات تدريب نظرية وميدانية بواقع 5 ساعات يومياً. ومن المقرر أن تبدأ الدورة الثانية في 14 يوليو، بينما تتوزع الدورات اللاحقة على التواريخ التالية 28 يوليو و25 أغسطس وذلك بحسب البرنامج المقرر لهذا العام.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار المسؤولية الاجتماعية لبنك الكويت الوطني وحرصه على دعم الشباب والطلبة، وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال برامج تدريبية مكثفة.

