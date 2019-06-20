مال وأعمال

سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والدول العربية ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة بلغت 1.05 في المئة على أساس سنوي.

ووفقاً لمسح لـ «مباشر»، يستند لبيانات هيئة الإحصاء السعودية، وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول العربية إلى 36.997 مليار ريال (9.866 مليارات دولار)، مقارنة بقيمته البالغة 36.614 مليار ريال (9.764 مليارات دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2018.

وحققت السعودية فائضاً تجارياً بقيمة 681 مليون ريال (181.6 مليون دولار) من تجارتها السلعية مع الدول العربية بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة بعجز وصل إلى 721.9 مليون ريال (192.51 مليون دولار) بالفترة المقابلة من العام 2018.

