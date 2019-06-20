مال وأعمال

استقبل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، يوم الاثنين الماضي، السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة بمقر الوزارة.

وبحث الجانبان إقامة احتفال بمناسبة مرور 65 عاماً على أول رحلة طيران مباشر من الكويت إلى القاهرة عام 1954. وهنأ سفيرنا بالقاهرة محمد صالح الذويخ الفريق يونس المصري على الطفرة، التي شهدها قطاع الطيران المدني خلال الفترة الماضية من تطوير للمطارات المصرية وتحديث أسطول شركة مصر الطيران، مشيراً إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال صناعة النقل الجوي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما وجه السفير الكويتي الدعوة لوزير الطيران لحضور معرض الكويت الدولي للطيران المقرر إقامته في يناير 2020، مؤكداً أهمية تواجد مصر ممثلة في وزارة الطيران المدني في هذا المعرض الدولي المهم.

