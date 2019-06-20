مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن توقيع مذكرة تفاهم لتزويد وزارة الإعلام بتقنية الجيل الخامس 5G، لتشكل نقلة نوعية ورائدة في مجال الإعلام الرقمي والحديث.

وفي هذه المناسبة صرّح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري قائلاً: «هذه التجربة تأتي في إطار الرؤية السامية لكويت جديدة 2035 التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وفي تهيئة بيئة تقنية وبنية تحتية تكنولوجية تتماشى مع التطلعات المستقبلية تعكس الوجه الحضاري للكويت».

وقال الجبري «ان كوادر وزارة الإعلام عملوا على أن تكون الوزارة الأولى في الكويت التي تستفيد من شبكة الجيل الخامس التي تسهم في جودة الإرسال من مواقع مختلفة في الكويت عبر الأجهزة التي تعمل على الإنترنت والتي أضافت سرعة وجودة لنقل الصوت والصورة»، مشيراً إلى أن «التشغيل التجريبي يأتي استرشاداً بتوجيهات سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، ودعوة سموه الجهات الحكومية إلى الاستفادة من شبكة الجيل الخامس ومواكبة التكولوجيا الحديثة».

وختم الجبري قائلاً «بان وزارة الإعلام ماضية في تنفيذ خططها التطويرية من حيث التكنولوجيا وتحديث الأجهزة وكذلك تهيئة وتدريب العنصر البشري الوطني وتذليل جميع العقبات التي قد تعترض طريقه».

من جهته، قال م. مزيد الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية VIVA قائلاً: «نحن كشركة اتصالات رائدة في الكويت والشرق الأوسط، نفخر بأن نكون سبّاقين للتعاون مع مرفق حكومي مميز كوزراة الإعلام وتزويده بأحدث الحلول التكنولوجية الرقمية، خصوصاً بعد إطلاقنا لشبكة الجيل الخامس 5G تجارياً في الكويت، وستكون وزارة الإعلام أول جهة حكومية تستفيد من هذه التقنية».

