مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية تقديم بلاغ لنيابة سوق المال ضد إحدى شركات الاستشارات الاقتصادية عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 126 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتعديلاته. وتابعت الهيئة في بيان أن الشركة المقدم ضدها البلاغ قامت بممارسة نشاط مستشار استثمار بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة، وذلك من خلال الخدمات والمنتجات المتوافرة في موقعها الإلكتروني دون حصولها على ترخيص من الهيئة لمزاولة هذا النشاط.

ولم تفصح هيئة أسواق المال الكويتية في البيان عن الشركة المقدم البلاغ ضدها.

يُشار إلى أن المادة الـ126 من القانون تنص على: «يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار كل من زاول نشاطاً أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة؛ وفقاً لأحكام هذا القانون».

كما تعاقب المادة كل من قام بأي طرح عام أو أي معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، ومن امتنع أو تأخر عمداً عن تقديم أي تقرير دوري أو مستند إلى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه.

وتابعت المادة أنه يجوز أيضاً الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص، أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.

