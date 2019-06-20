مال وأعمال

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة سند القابضة على تغيير اسم الشركة إلى «البريق القابضة» وأنه تم الانتهاء من إجراءات الشهر وإصدار تأشيرة السجل التجاري. وأضافت الشركة في إفصاحها على موقع البورصة أنه سيتم تفعيل رمز التداول لاسم السهم الجديد لدى البورصة «البريق القابضة» اعتباراً من تاريخ 25 يونيو المقبل. وقالت الشركة انه تم التأشير في السجل التجاري انه بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم 34/6 بتاريح 18/6/2019 بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة 23/5/2019 فقد تمت الموافقة على ما يلي:

جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي:

تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من عقد التأسيس و(1) من النظام الأساسي للشركة وكما يلي:

تأسست الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية عامة شركة قابضة تسمى «شركة البريق القابضة ش. م. ك. ع».

