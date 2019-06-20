مال وأعمال

أصدر اتحاد شركات الاستثمار رقم 6 (يونيو2019) لمجلة «المستثمر» حيث افتتح العدد صالح السلمي رئيس اتحاد شركات الاستثمار العدد، بشرح جوانب مهمة عدة تخص خطة الكويــت للتطوير الاستراتيجي والتنمية الشاملة حتى عام 2035، مشيرا الى أن الكويت تقف على أعتاب مرحلة تنموية مهمة. وضمن هذا الإطار، نقلت المجلة عن الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد التمويل الدولي، ضرورة اعتماد الاقتصاد الكويتي في جزء كبير من خطته على قدرته على التنويع في تدفقات الإيرادات واجتذاب الاستثمار الأجنبي والنمو في القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، تطرقت المجلة الى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني ضمن استراتيجية التنمية الوطنية في الكويت، من خلال مقابلة مع الدكتور خالد مهدي، الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الوطني للتخطيط والتنمية، بالكويت، لاستعراض المشاريع القادمة بقيادة القطاع الخاص ومشروع المنطقة الشمالية لمدينة الحرير والتعديلات المقترحة على قانون الخصخصة وقانون الإفلاس والفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب. واعقبت المجلة هذه المقابلة بأخرى مع الدكتورة فاطمة الموسوي، مؤسسة مشروع «كفو» للثروة البشرية، حول تطوير اقتصاد الكويت المستقبلي من خلال شبابها.

وغطى العدد كذلك، اهتمام الكويت المتزايد بالاستثمارات الثنائية في مجالات جديدة، مع التركيز على التجارة مع تركيا، حيث ارتفع حجم التجارة بين تركيا والكويت بنسبة 140 في المئة في العقد الأخير. كما تطرق العدد إلى متفرقات اخرى شملت تبني الكويت للاقتصاد الرقمي، حيث أورد انها قطعت فيه شوطاً عريضاً. كذلك، ناقش العدد ارصدة الطاقة العالمية، حسبما عرضته الوكالة الدولية للطاقة من حيث إمدادات الطاقة ونسب استهلاكها، في 150 دولة ومنطقة من أكبر الدول المنتجة للطاقة.

وقد اغلق العدد على دراسة مقدمة من الدكتور فريد ليان، وهو كاتب وخبير اقتصادي عربي، وتناولت الدراسة نشأة وتطور ازمة الرهن العقاري Sub Prime العالمية في العقد الماضي، وأثرها على اقتصادات العالم شاملة دول الخليج العربي على نحو العموم، والكويت على وجه الخصوص.

