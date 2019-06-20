مال وأعمال

طوكيو - «كونا»: قالت وزارة المالية اليابانية ان فائض الكويت التجاري مع اليابان قفز بنسبة 76?1 في المئة عن العام الماضي ليصل الى 74?6 مليار ين ياباني اي 688 مليون دولار في مايو الماضي.

وأضافت الوزارة في تقرير اولي ان الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان لمدة 11 سنة واربعة اشهر اذ ارتفع اجمالي صادراتها الى اليابان بنسبة 57?5 في المئة ليصل الى 86?6 مليار ين ياباني (799 مليون دولار).

وأوضحت ان صادرات اليابان للكويت تراجعت بنسبة 4?9 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 12 مليار ين ياباني (111 مليون دولار).

وبالنسبة لفائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان أوضح التقرير انه نما في الشهر الماضي بنسبة 1?6 في المئة ليصل الى 644?8 مليار ين ياباني (5?9 مليارات دولار) مع تراجع واردات اليابان من المنطقة بنسبة 2?4 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار الى ان صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية والتي تمثل 95?6 في المئة من اجمالي صادرات الشرق الاوسط لليابان انخفضت في الشهر الماضي بنسبة 1?2 في المئة. ووفقا للتقرير تراجع اجمالي واردات الشرق الاوسط من اليابان في الشهر الماضي بنسبة 5?3 في المئة نظرا لضعف الطلب على شحنات السيارات والالكترونيات والالات الكهربائية.

وفي سياق متصل سجل ثالث اكبر اقتصاد في العالم عجزا عالميا بلغ 967?1 مليار ين ياباني اي (8?9 مليارات دولار) في مايو الماضي وهو اول عجز خلال اربعة شهور وذلك بسبب تراجع الصادرات الى الصين اثر وسط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وشهد ثالث اكبر اقتصاد عالمي تراجعا باجمالي الصادرات بنسبة 7?8 في المئة على اساس سنوي وذلك بسبب انخفاض المبيعات للمعدات شبه الموصلة وقطع غيار السيارات كما تراجعت الواردات بنسبة 1?5 في المئة على خلفية اسعار الغاز المسال المنخفضة.وتعتبر الصين اكبر حليف تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة الاميركية.

يذكر انه يتم قياس البيانات التجارية على اساس التخليص الجمركي قبل التأثر بالعوامل الموسمية.

