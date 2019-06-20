مال وأعمال

• قد يختار المستهلكون القلقون عدم ضخ مدخراتهم إلى شبكة اجتماعية، تسببت أخيراً في تسريب بياناتهم الشخصية هنا وهناك، وإذا لم يكن المستخدمون متحمسين للاعتماد على العملة الرقمية الجديدة، فسيتردد التجار في اعتماد «ليبرا».

• سيتم تشكيل جمعية مقرها جنيف لتمهد الطريق أمام المشروع قبل إطلاق أول عملة من «ليبرا» إضافة إلى إدارة الاحتياطيات النقدية، واختارت شبكة التواصل الاجتماعي 28 مؤسسة لتكون بين الأعضاء المؤسسين للجمعية المرجح بلوغ عددهم 100 عضو لكل منهم حقوق تصويت متساوية.

• من بين الأعضاء شركات مالية مثل «فيزا» و«ستريب»، إضافة لمقدمي خدمات عبر الإنترنت مثل «سبوتيفاي» و«أوبر»، ومديري محافظ افتراضية مثل «كوين بيز»، ومستثمرين مغامرين مثل «أندرسين هورويتز» وجهات خيرية مثل «ميرسي كوربس» و«كيفا».

