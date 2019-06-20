مال وأعمال

أعلن معهد المحاسبين الإداريين (IMA) عن نتائج تقرير استبيان الرواتب لعام 2019 في منطقة الشرق الأوسط. وشمل التقرير عدداً من أعضاء المعهد العاملين من مختلف أنحاء المنطقة لاسيّما من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن ولبنان والكويت والسودان.

وشهد التقرير في نسخة هذا العام ارتفاع عدد المشاركين من منطقة الشرق الأوسط بواقع ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع عام 2017 (1,485 مشاركة مقابل 443 مشاركة)، وسلط التقرير السنوي الضوء على تأثير التعليم والمؤهلات والخبرة إلى جانب غيرها من العوامل على إجمالي الأجور.

وشهد متوسط الرواتب الأساسية والتعويضات الإجمالية في عام 2018 انخفاضاً عن المستويات التي سجلتها الأعوام السابقة في منطقة الشرق الأوسط، غير أنّ النتائج أظهرت حصول المحاسبين الإداريين المعتمدين في المنطقة على متوسط تعويضات إجمالية أعلى بواقع 140 في المئة عما يحصل عليه نظراؤهم المحاسبين الإداريين الغير معتمدين.

وقالت هنادي خليفة، مديرة العمليات في معهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: «تتمثل أهمية تقرير استبيان الرواتب السنوي الصادر عن معهد المحاسبين الإداريين في دراسة التغيّرات السوقية المستمرة في قطاع المال والمحاسبة. وفي كلّ عام، يُجدد برنامج المحاسب الإداري المعتمد (CMA) التأكيد على الأثر الهام الذي يتركه على الحياة الوظيفية للأفراد في المنطقة، ويسلط الضوء على القيمة التي يبتكرها من خلال استحداث المسارات والفرص الوظيفية الجديدة».

ويحمل قرابة 26 في المئة من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شهادة محاسب إداري معتمد، وقد حافظت رواتب خريجي المعهد على تفوقها مقارنةً مع نظرائهم بنسبة 88 في المئة، وهو ما يشكل زيادة ملموسة عن عام 2017.

وتسلط هذه النتائج الضوء على الفوائد الكبيرة التي يجنيها حملة شهادة المحاسب الإداري المعتمد والتي تتمثل في القدرة على التنقل بين مختلف أقسام ومجالات العمل، وهو ما أكده 78 في المئة من المشاركين في الاستبيان، في حين أشار 74 في المئة منهم إلى أهمية هذه الشهادة في تعزيز أمنهم الوظيفي في العصر الرقمي.

وعند سؤال المشاركين حول سُبل تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، أكد 60 في المئة منهم عن ثقتهم بأن حلول الذكاء الاصطناعي لن تأثر على أمنهم الوظيفي، في حين رأى 47 في المئة من المشاركين بأنّ الذكاء الاصطناعي سيترك بالغ الأثر على مؤسساتهم خلال العامين المقبلين.

وأضافت خليفة: «أعرب أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان هذا العام عن ثقتهم بعدم حلول تقنيات الذكاء الاصطناعي مكان وظائفهم. وهذا ما يعتبر إحدى النتائج الإيجابية للدراسة، حيث تُظهر النتائج بضرورة تطوير مهارات جديدة تتماشى مع أحدث التقنيات المتطورة في مكان العمل والتي من شأنها تحسين قدرات كادر العمل. ويتمحور دور برنامج المحاسب الإداري المعتمد في تمكين المهنيين من الارتقاء بمهاراتهم والنهوض بمواقعهم الوظيفية نحو أدوار أكثر استراتيجية ضمن المؤسسة».

