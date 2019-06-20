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حزمة إعفاءات على الاستثمارات السياحية الجديدة في مسندم


ثمّنت وزارة السياحة في سلطنة عُمان التوجيهات السامية للسلطان قابوس بن سعيد حول تقديم حزمة من الإعفاءات تشمل الرسوم والضرائب على المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع سياحية جديدة في محافظة مسندم استثناءً من بعض الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن بهدف تنشيط الجانب السياحي في المحافظة.
وقضت التوجيهات السامية للسلطان عُمان بأن يتم إعفاء المستثمرين الجدد من الرسوم الجمركية المترتبة على مواد البناء والأدوات والتجهيزات التي يتطلبها المشروع السياحي أثناء فترة التشييد، والإعفاء من الرسوم السياحية المحددة بـ 4 في المئة إضافة إلى إعفائهم من الرسوم البلدية المحددة بـ 5 في المئة وضريبة الدخل على الشركات البالغ قدرها 15 في المئة في المئة بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة 10 سنوات، حيث سيتم تفعيل هذه الإعفاءات اعتبارًا من أول يونيو الحالي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وفي هذا الشأن قال م. محمد بن محمود الزدجالي مدير عام خدمات المستثمرين وإدارة الجودة بوزارة السياحة في سلطنة عُمان: «تؤكد التوجيهات السامية للسلطان قابوس بن سعيد على حرص الحكومة الرشيدة وجهودها الرامية نحو تعزيز مكانة السلطنة الريادية في مختلف القطاعات وتحقيق أهدافها التنموية، والتي تشمل تعزيز القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الإقتصادية الواعدة ضمن الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020) التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل لتقليل الاعتماد على النفط». وأكد مدير عام خدمات المستثمرين وإدارة الجودة بوزارة السياحة العمانية على أهمية تمكين ودعم القطاع الخاص باعتباره مساهماً رئيساً في تنفيذ الاستراتيجية العُمانية للسياحة، مؤكداً أن مجموعة الإعفاءات التي تفضل بها صاحب الجلالة ستشكل نقلة نوعية نحو جذب وتحفيز الاستثمارات السياحية في محافظة مسندم، وستحدث تطوراً ملموساً في مستوى الخدمات والأنشطة والمنشآت السياحية والمرافق الترفيهية في هذه المحافظة ذات الموقع الاستراتيجي والتي تتمتع بمقومات سياحية متنوعة ومتفردة اقليميا، بما يحقق مكامن وأهداف استراتيجية تطوير محافظة مسندم.


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