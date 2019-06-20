مال وأعمال

أطلقت في إف إس غلوبال، ، دليل السفر الصغير إلى إيطاليا، حيث حضر حفل الافتتاح دومينيكو بيلاتو، سفير إيطاليا لدى مملكة البحرين، بالإضافة إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إيطالية في مركز تقديم طلبات التأشيرة في في إف إس غلوبال، يمكن للمسافرين المتجهين إلى إيطاليا من البحرين، الحصول على المعلومات الأكثر أهمية عن إيطاليا في المركز الإيطالي للمعلومات السياحية الذي افتتح حديثاً في المنامة.

تهدف في إف إس غلوبال والسفارة الإيطالية في البحرين عبر إطلاق المركز الإيطالي للمعلومات السياحية ودليل السفر الصغير إلى إيطاليا، إلى تزويد المهتمين بالسفر إلى إيطاليا بمعلومات مباشرة عن إجراءات الحصول على التأشيرة ونصائح السفر. يقدم الدليل المتوفر حصرياً في مركز في إف إس غلوبال لتقديم طلبات التأشيرات، معلومات شاملة عن أهم الوجهات السياحية في إيطاليا، حيث يوفر تفاصيل عن المدن الرائعة والآثار القديمة والمتاحف والجبال الشاهقة والشواطئ والمناظر الطبيعية الخلابة والتقاليد والعادات في شبه الجزيرة الأوروبية.

وفي كلمته الافتتاحية، قال السفير دومينيكو بيلاتو، سفير إيطاليا لدى مملكة البحرين: «إنه لمن دواعي سروري أن افتتح المركز الإيطالي للمعلومات السياحية في البحرين. لا توجد العديد من الأماكن على مستوى العالم التي يمكنها الجمع بين التاريخ والثقافة، والمناظر الطبيعية، والموضة، والتسوق، والطعام كما في إيطاليا. ومع إطلاق هذا المركز ودليل السفر الصغير إلى إيطاليا، نأمل أن يحصل طالبو التأشيرة على معلومات سياحية في الوقت المناسب من مصدر موثوق. نحن على ثقة من أن المركز سيساعد في زيادة عدد المواطنين البحرينيين والمقيمين الذين سيختارون السفر إلى إيطاليا كوجهة للسياحة والأعمال».

