مال وأعمال

«رويترز»: انخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع الأصول العالية المخاطر بفعل آمال التوصل إلى حل للنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة وكذلك تصريحات البنك المركزي الأوروبي التي تميل للتيسير النقدي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1342.60 دولارا للأوقية (الأونصة). كما انخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1346.60 دولارا للأوقية.

وقال ستيفن اينس المدير المشارك لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول «ارتفعت أسواق الأسهم بسبب تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الليلة الماضية، والتي أزاحت قدرا كبيرا من الشكوك من السوق».

وقفزت أسواق الأسهم بعد أن قالت واشنطن إنها ستستأنف محادثات التجارة مع بكين في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون بأن يقتدي البنك المركزي الأميركي بنظيره الأوروبي ويفتح الباب أمام تخفيضات لأسعار الفائدة في المستقبل خلال اجتماع السياسة النقدية.

