النفط و الغاز

اتفقت «أوبك» وحلفاؤها على عقد اجتماعهما المقبل لمناقشة خفض الإمدادات على مدار أول يومين من يوليو، وفقًا لما نشر على موقع المنظمة الأربعاء، ما يشير إلى اتفاق جميع الأعضاء على الموعد الذي اقترحه وزير النفط الفنزويلي ورئيس المنظمة الحالي «مانويل كيفيدو». وخلال الاجتماع الذي سيعقد الشهر المقبل، يجب أن تتخذ المنظمة وحلفاؤها «أوبك +» قرارًا بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام، وهو قرار من شأنه تقليص المخزونات بمعدل 500 ألف برميل يوميًا في النصف الثاني، وفقًا لرؤية لجنة «أوبك» التي اجتمعت في فيينا الثلاثاء.

ويعد الموعد المتفق عليه الأربعاء هو ثالث ميعاد تمت مناقشته، بعدما طلبت روسيا تأجيل الموعد الأصلي للاجتماع الذي كان مخططًا عقده في يونيو. ازدادت أسعار النفط عقب بيانات -غير رسمية- أشارت إلى انخفاض مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وعقب تقارير أفادت باقتراب «أوبك» وحلفائها من تحديد موعد الاجتماع المقرر لتحديد مصير اتفاق كبح الإمدادات خلاله.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم أغسطس، بنسبة 0.20 في المئة إلى 62.27 دولاراً للبرميل، فيما زاد خام «نايمكس» الأميركي تسليم يوليو بنسبة 0.25 في المئة إلى 54.04 دولاراً للبرميل.

وقال معهد البترول الأميركي، إن مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 800 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.5 مليون برميل.

فيما قالت «بلومبرج» إن «أوبك» وحلفاءها اقتربا من تحديد موعد اجتماعهما المقبل، والمرجح أن يكون بين الأول والثاني من يوليو في فيينا، بما ينهي الخلاف الدائر منذ شهر تقريبًا حول موعد اللقاء الذي ستتم مناقشة سياسة الإنتاج خلاله.

ونقلت الوكالة عن مندوب في المنظمة قوله، إن «أوبك» تتوقع انخفاض المخزونات العالمية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا إذا كانت هناك موافقة على تمديد العمل باتفاق كبح الإمدادات في النصف الثاني من العام.

