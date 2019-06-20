النفط و الغاز

حلت الولايات المتحدة في صدارة قائمة شركة «بي بي» للبلدان الأكثر استهلاكًا للنفط خلال عام 2018، تلتها الصين في المركز الثاني والهند في الثالث، ورغم تقاربها في الترتيب أظهرت البيانات تفاوتًا كبيرًا بين أحجام استهلاك الدول الثلاث.

وكشف تقرير الشركة السنوي حول توجهات الطاقة العالمية، عن نمو استهلاك النفط في الولايات المتحدة بوتيرة بلغت 2.5 في المئة خلال العام الماضي، لكن البيانات أظهرت انكماش استهلاك البلاد بنسبة 0.4 في المئة خلال الفترة بين عامي 2007 و2017.

وعلى أي حال، تزامن ارتفاع الاستهلاك خلال العام الماضي، مع نمو غير مسبوق في إنتاج البلاد من الخام والغاز الطبيعي بفضل طفرة الأعمال الصخرية، ما جعلها ثاني أكبر منتج للنفط على مستوى العالم بعد روسيا.

وفي ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، ورغم مخاوف التباطؤ، كشفت البيانات عن ارتفاع استهلاك الصين من النفط بنسبة 5.3 في المئة خلال عام 2018، في حين زاد استهلاك الهند بنسبة 5.9 في المئة، وحافظ البلدان على معدل نمو في استهلاك النفط قرب 5 في المئة خلال العقد المنتهي في عام 2017.

