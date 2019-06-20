النفط و الغاز

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن تشكيل لجنة للرعاية الاجتماعية، معنية بتعريف العاملين الأجانب في مشاريعها بحقوقهم، وفق العقود المبرمة معهم، وبحسب مرجعية قانون العمل الكويتي.

وقد قامت هذه اللجنة بأولى جولاتها في مشروع الوقود البيئي الذي يضم أكبر شريحة من هؤلاء العاملين، إذ يبلغ عددهم نحو 50 ألف عامل، يعملون في إطار 40 عقدا مبرما مع شركات مقاولة تتعامل معها الشركة.

وتقوم اللجنة بتوزيع مطبوعات تعريفية بثمان لغات مختلفة هي (العربية الإنجليزية الكورية اليابانية - الهندية الأوردو - الصينية التجالوج)، وذلك لضمان إيصال أفكار اللجنة لأكبر عدد ممكن من أفراد هذه العمالة، بحيث توضع في أماكن تجمع العاملين بمختلف مواقع ومشاريع الشركة، ولا سيما أماكن الدخول والخروج.

وبدأت اللجنة بإجراء مقابلات شخصية وجماعية مع العاملين في مشروع الوقود البيئي كخطوة أولى لتعريفهم بحقوقهم المتمثلة في جملة من الجوانب، كعدد ساعات العمل، واحتساب أجر العمل الإضافي، والرواتب، والمستحقات، والسكن، وما يتوجب اتخاذه من تدابير في حال ارتفاع حرارة الجو، وغير ذلك من الحقوق ذات العلاقة.

كما تقوم اللجنة بعمليات تدقيق دورية، للتأكد من مدى التزام المقاولين بقانون العمل الكويتي، واتباعهم الإجراءات المعمول بها في شركة البترول الوطنية، ويشمل ذلك أماكن العمل وسكن العمال.

وانطلاقا من التزام الشركة باشتراطات الصحة والسلامة والبيئة في مواقع العمل التابعة لها، فقد شددت اللجنة خلال لقاءاتها مع هؤلاء العاملين على أهمية الالتزام بهذه الاشتراطات، وتنفيذها بدقة، لضمان سلامتهم، وللمحافظة كذلك على المعدات والمنشآت.

