النفط و الغاز

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 64 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 61?03 دولاراً مقابل 61?67 دولاراً للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أنباء بأن الصين والولايات المتحدة ستجددان محادثات التجارة بينهما أثناء قمة مجموعة العشرين التي تعقد الشهر الحالي وبفعل توترات الشرق الأوسط وعزم الولايات المتحدة إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 1?20 دولار ليصل الى مستوى 62?14 دولاراً كما ارتفع سعر برميل النفط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1?97 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 53?90 دولاراً.