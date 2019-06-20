النفط و الغاز

فيينا - «كونا»: اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ان سعر سلة خاماتها الـ 14 تراجع الثلاثاء الماضي بواقع 17 سنتا ليستقر عند 61?43 دولاراً للبرميل مقارنة بـ 61?60 دولاراً للبرميل يوم امس الاول.

وذكرت نشرة وكالة انباء «أوبك» ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 52?43 دولاراً للبرميل.

وتضم سلة «اوبك» التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 14 نوعا هي خام «صحارى» الجزائري والايراني الثقيل و«البصارة» العراقي وخام التصدير الكويتي وخام «السدر» الليبي وخام «بوني» النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي و«جيراسول» الانغولي و«أورينت» الاكوادوري وزافيرو غينيا الاستوائية ورابي الخفيف «غابون» وخام جينو «الكونغو» وخام مربان الإماراتي.

ويقضي الاتفاق المبرم بين وزراء نفط منظمة «أوبك» ومنتجين مستقلين بأن تخفض «أوبك» انتاجها بواقع 800 الف برميل في اليوم اي بنسبة 2?5 في المئة من انتاج كل دولة عضو في المنظمة.

كما ستقلص الدول الـ11 من خارج «أوبك» مستويات انتاجها بواقع 400 الف برميل في اليوم اي بنسبة 2 في المئة من انتاج كل دولة عضو من خارج «أوبك».

هذا ولاتزال أسعار النفط في تذبذب بين صعود وهبوط متأثرة بالعوامل الجيوسياسية والنفسية اضافة الى تأثرها بزيادة المخزون من الخام.