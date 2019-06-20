النفط و الغاز

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، ، إن أوروبا لا تتعاون مع طهران لشراء نفطها في مواجهة العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني. ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن زنغنه قوله: «الأوروبيون لا يتعاونون لشراء النفط».

وكانت طهران أعلنت أنها ستتنصل من أحد أهم بنود الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا عام 2015، وهو الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، بعد أن خاب أملها في جهود أوروبية قد تنقذ اقتصادها من عقوبات واشنطن، التي عرقلت أهم مورد للاقتصاد الإيراني ألا وهو النفط.

فيما لوحت فرنسا الداعم الأكبر للإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، بإعادة فرض العقوبات، إذا قررت طهران الرجوع عن تعهداتها.