أول النهار

سمو الأمير لدى عودته إلى البلاد وفي استقباله مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد بغداد - «كونا»: عاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه الى أرض الوطن عصر امس قادماً من جمهورية العراق وذلك بعد زيارة رسمية.

وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة.

وكان صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد التقى خلال زيارته الى جمهورية العراق الرئيس د. برهم صالح رئيس جمهورية العراق وذلك بقصر السلام بالعاصمة بغداد.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاخوية الطيبة بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها كما تناولت المباحثات القضايا ذات الاهتمام المشترك واخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس عمق العلاقات بين قيادتي البلدين وروح التفاهم والاخاء التي تجمع الكويت وجمهورية العراق تجسيدا لرغبة الجانبين بدعم التعاون الثنائي في شتى المجالات وتطويره في مختلف الميادين.

من جانب آخر، على شرف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أقام الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق ظهر أمس مأدبة غداء في قصر السلام بالعاصمة بغداد وذلك بمناسبة زيارة سموه الرسمية لجمهورية العراق وبحضور الوفد الرسمي المرافق لسموه.

من جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح أمس ان العلاقات بين العراق والكويت قطعت اشواطا كبيرة الى الامام وذلك بفضل حكمة ورغبة القيادتين في البلدين لتجاوز مخلفات الماضي.

ونقل بيان رئاسي عن صالح تأكيده لدى استقباله صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد والوفد المرافق له رغبة العراق الجادة لبناء علاقات متطورة مع جيرانه عموما والكويت خصوصا وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

واضاف ان بلاده تنظر الى طبيعة الازمة الحالية في المنطقة بمنظار واسع وتسعى الى تحقيق توافق اقليمي شامل على قاعدة الحوار والجيرة الحسنة بين الدول.

واعرب عن تمنياته بان تكون زيارة سمو الامير فرصة طيبة لطي صفحة الماضي وبدء صفحة علاقات بناءة بين الجارين.

وحضر اللقاء رئيسا مجلسي الوزراء والنواب عادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود وكبار المسؤولين من الجانبين. وكان صاحب السمو امير البلاد قد وصل الى العراق أمس في زيارة رسمية هي الثانية له بعد زيارته في مارس 2012 لحضور القمة العربية.

وكان سمو الأمير والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل صباح أمس الى العاصمة بغداد بجمهورية العراق وذلك في زيارة رسمية.

وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار الرئيس د. برهم صالح رئيس جمهورية العراق ونائب رئيس الوزراء وزير النفط رئيس بعثة الشرف ثامر عباس الغضبان ووزير الخارجية د. محمد علي الحكيم ووزير التجارة محمد هاشم العاني وسفير الكويت لدى جمهورية العراق سالم الزمانان وقنصل عام الكويت لدى اربيل د. عمر الكندري وقنصل عام الكويت لدى البصرة بداح مقعد الدوسري.

وكان سمو الأمير غادر والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح أمس متوجها الى جمهورية العراق وذلك في زيارة رسمية.

وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير المالية د. نايف الحجرف ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ووزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد الفهد والمستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله ورئيس الشؤون الاعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز السعود وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.

