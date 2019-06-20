وطن النهار

في اطار الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه الى جمهورية العراق فقد التقى سموه دولة الرئيس عادل عبدالمهدى رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق وذلك بقصر الحكومة بالعاصمة بغداد. هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين في جو ودى ترأس فيها صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجانب الكويتي فيما ترأس الجانب العراقي دولة الرئيس عادل عبدالمهدى رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق وبحضور اعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه رعاه الله. وقد تناولت المباحثات استعراض العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها على جميع الاصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين وتوسيع اطر التعاون الى آفاق أرحب بين الكويت وجمهورية العراق لخدمة مصالحهما المشتركة هذا وقد عبر الجانب الكويتي خلال المباحثات عن دعمه للجهود المبذولة لتعزيز أمن واستقرار العراق في مواجهة المنظمات الارهابية وسعيه لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه وجهوده لاعادة الاعمار. كما تطرقت المباحثات الى التشاور والتنسيق حول اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك واخر المستجدات في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأنها. ووصف رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي زيارة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى بغداد امس بالمهمة ليس للبلدين فحسب بل للاقليم بأسره.

وقال عبدالمهدي في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس الثلاثاء بخصوص الزيارة ان العلاقات العراقية - الكويتية اليوم في افضل حالاتها وقد شهدت العديد من الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين والتي توجت بزيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد.

واكد ان زيارة سمو امير البلاد الى بغداد في هذه الظروف تعد «مؤشرا مهما» على تنامي العلاقات بين البلدين.

وكشف عن ان الزيارة شهدت اجتماعات مشتركة وصفها بـ«الغنية جدا» لاسيما وان الوفد الذي يرافق سمو امير الكويت يضم عددا كبيرا من كبار المسؤولين الكويتيين. واكد ان الطرفين سيعززان ما تم الانفاق عليه بين الحكومتين في المرحلة الماضية والعمل على حل ما تبقى من امور عالقة واحدة تلو الاخرى.

