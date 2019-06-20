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وطن النهار

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سمو الأمير التقى رئيس مجلس النواب العراقي


استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عصر أمس رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق محمد ريكان الحلبوسي وذلك في قصر الحكومة بالعاصمة بغداد. حضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.
وثمن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي دور الكويت الداعم لبلاده، داعيا في الوقت نفسه الى حل جميع الملفات العالقة بين البلدين.
واكد الحلبوسي عمق العلاقة التاريخية والاخوية المشتركة بين البلدين مثمنا موقف الكويت الداعم للعراق. كما اكد الحلبوسي في بيان صحافي بعد اللقاء ضرورة استمرار التواصل بين البلدين والعمل على حل كل الملفات العالقة، داعيا الى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية والعمل على تنسيق المواقف وتوحيدها في المحافل الدولية ازاء القضايا التي تهم المنطقة.


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