وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان زيارة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد للعراق ناجحة وتوقيتها مهم للغاية.

واضاف الشيخ صباح الخالد في تصريح لـ (كونا) أمس انه تخلل الزيارة بحث العديد من الموضوعات الثنائية بين البلدين وعلى رأسها تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما اكد اهمية متابعة ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الكويتية - العراقية العليا المشتركة في دورتها السابعة بالكويت الشهر الماضي وقياس ما تم تنفيذه منها مضيفا أن القضايا المشتركة بين الجانبين هي على المسار الصحيح.

واشار الى تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية التي تتعلق بأمن واستقرار المنطقة مؤكدا اهمية زيارة صاحب السمو بالنسبة للبلدين الشقيقين في مثل هذا التوقيت المهم.

من جهته اشاد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أمس بتوجيهات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد المتعلقة بتذليل العقبات امام التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال الغضبان في تصريح لـ (كونا) ان سمو امير البلاد اكد في اثناء المباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة تذليل العقبات في ملفي اصدار سمات الدخول وتسهيل حركة البضائع والسلع بين البلدين.

واضاف ان المباحثات تناولت العديد من الملفات التي تصب في مجال التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية ولاسيما في مجالي الغاز والتجارة.

واوضح ان الطرفين اتفقا على انجاز ما تبقى من خطوات اتفاقية الغاز بين البلدين وذلك بالاعتماد على ما انجز في هذا المجال اخيرا في اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية - المشتركة التي عقدت في الكويت قبل نحو شهر.

وذكر الغضبان ان الامور امست اليوم على «السكة الصحيحة» فيما يخص دعم العلاقات الاخوية بين البلدين وان وزراء البلدين تعهدا لسمو الامير والرئيس العراقي بالعمل على انجاز الملفات المشتركة.

وكان عدد من الوزراء الكويتيين عقدوا اجتماعا مع نظرائهم العراقيين على هامش الزيارة الرسمية لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للعراق.

وبحث الوزراء في الاجتماع الذي عقد في القصر الحكومي ببغداد عددا من الموضوعات الثنائية لا سيما سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات مختلفة.

وحضر الاجتماع من الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ووزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل.

فيما مثل الجانب العراقي وزير الثقافة عبد الامير الحمداني والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ورئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي ووزير المالية فؤاد حسين ووزير الكهرباء لؤي الخطيب والسفير العراقي في الكويت علي الهاشمي.

وتعتبر زيارة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد هي الثانية له الى بغداد بعد زيارته الاولى في مارس 2012 للمشاركة بالقمة العربية في دورتها الاعتيادية الـ 23.

وتأتي زيارة سمو الامير لبغداد بعد نحو شهر واحد من الزيارة الاولى لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي للكويت.

