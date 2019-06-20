وطن النهار

اهتمت الصحف الصادرة أمس بزيارة سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد للعراق.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحافيين العراقيين قالت ان الأمير الشيخ صباح الأحمد، سيجري زيارة رسمية الى العراق على رأس وفد حكومي كبير، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. ونقلت الصحيفة عن «كونا»: ان أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية العراق يبحث خلالها ، العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية.

الى ذلك، قال عضو لجنة العلاقات والشؤون الخارجية النائب مزاحم التميمي ان زيارة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى العراق تعد زيارة تاريخية الى العراق سيتم من خلالها مناقشة ابرز القضايا العالقة بين البلدين، ومفتاحا لابرام عدة اتفاقيات تخدم مصالح البلدين.

واضاف: ان العراق وبعد عام 2003 بدأ بتنفيذ ماعليه من التزامات، لافتا الى ان زيارة امير الكويت تأتي في اطار السعي من اجل تخفيف حدة التوتر وطي صفحة الماضي بصفحة جديدة مبنية على حسن العلاقة وتعزيز التعاون المشترك على مختلف المجالات، كما انه سيعطي اشارات خضراء الى المسؤولين الكويتيين للاسراع بابرام اتفاقيات تضمن مصالح وحقوق البلدين.

وأوضح التميمي: ان من ابرز الملفات التي ستتم مباحثتها خلال الزيارة ازمة المنطقة وما تشهده من تصعيد في الخطابات وتفجيرات، لاسيما ازمة طهران وواشنطن وكذلك تفجيرات خليج عمان، لان دول المنطقة تتأثر وبشكل مباشر بأي توتر يحدث، لان هناك مصالح مشتركة ترتبط بها تلك الدول، مؤكدا ان ملف اعمار العراق سيتصدر ملف مباحثات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مع المسؤولين العراقيين خاصة بعد انعقاد مؤتمر اعمار العراق في الكويت العام الماضي.

واشارت الصحيفة الى ان الزيارة التي يقوم بها امير الكويت إلى العاصمة العراقية هي الثانية لسموه خلال توليه مقاليد الحكم إذ قام سموه في 29 مارس 2012 بترؤس وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك. وتابعت ان هذه الزيارة لامير الكويت تأتي في ظل التوترات والتطورات المتسارعة غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة ولاسيما الاعمال التي استهدفت سلامة الامدادات النفطية عبر تخريب وضرب السفن النفطية والتجارية المدنية في المياه الإقليمية للامارات وبحر عمان. واوضحت ان سمو أمير الكويت دشن عهدا جديدا أساسه طي الملفات العالقة بين البلدين وترجمة التطمينات إلى أفعال وهو أمر لا يمكن أن يتحقق لولا وجود قيادة سياسية تتمتع بالحنكة البالغة والحكمة السديدة.

صحيفة الصباح من جانبها قالت ان العاصمة بغداد تستقبل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الذي يقوم بزيارة رسمية مهمة يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.

صحيفة الزمان من جانبها قالت ان بغداد تستعد لاستقبال امير الكويت صباح الاحمد في زيارة رسمية لمناقشة مستجدات الاوضاع الاقليمية، ومن المتوقع ان يكون في استقبال الاحمد الرئاسات الثلاث وعدد من المسؤولين .

الصحيفة نقلت عن مصدر قوله ان سمو الأمير يصل الى بغداد في زيارة رسمية وسط استعدادات ومراسم لاستقباله من قبل الرئاسات الثلاث.

واضافت ان الزيارة تأتي استكمالا لجهود تخفيف حدة التوتر التي تعيشها المنطقة على خلفية الصراع الأميركي - الايراني واستهداف ناقلات النفط.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية أن سمو الأمير سيزور العراق لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية.

واوضحت الصحيفة ان الزيارة التي يقوم بها أمير الكويت إلى بغداد هي الثانية خلال توليه مقاليد الحكم، إذ ترأس عام 2012 وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.

وأشارت الوكالة الى أن (هذه الزيارة تأتي في ظل التوترات والتطورات المتسارعة غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة ولاسيما الأعمال التي استهدفت سلامة الإمدادات النفطية عبر تخريب وضرب السفن النفطية والتجارية المدنية في المياه الإقليمية للإمارات وخليج عمان).

من جانبها قالت صحيفة المشرق ان الأوساط السياسية والاجتماعية العراقية ابدت ترحيبا وتفاؤلا بالزيارة التاريخية لأمير الكويت إلى العراق والتي يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن نواب في البرلمان العراقي اشادتهم بالدور الإيجابي الذي تنهض به الكويت لإشاعة روح السلام والوفاق بين دول المنطقة.

وقالت الصحيفة ان الزيارة تعد استكمالا للزيارات عالية المستوى بين البلدين الشقيقين وتأكيدا لروح التعاون والتفاهم عالي المستوى بين القيادتين العراقية والكويتية.

وتابعت ان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد يقوم بزيارة رسمية إلى العراق، يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية، ولا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، خصوصاً بعد التوتر الأميركي الإيراني وتعرض ناقلات نفط لعمليات تخريب.

