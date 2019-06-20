وطن النهار

أكد عدد واسع من النواب على الحكمة الاستثنائية في زيارة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى العراق، معتبرين توقيتها رسالة عميقة الى أهمية السلام والصداقة بين دولة المنطقة لعزيز الاستقرار والرخاء لدول وشعوب الإقليم. من جهته قال رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد: إن الزيارة السامية تمهد الطريق لاغلاق الملفات العالقة بين البلدين بخبرة حكيم المنطقة الداعي دوما للاستقرار والسلام في ظل اوضاع إقليمية متوترة يسعى سموه دائما الى إطفاء نارها بدبلوماسية عريقة قل نظيرها.

من جهته قال النائب خالد العتيبي انها تاريخية خاصة في ظل الاوضاع الإقليمية المتوترة بالمنطقة وسمو الامير بحكمته سيعزز التعاون وسيعالج الملفات العالقة بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الكويتي والعراقي، متمنيا نجاحها وان تكون جسراً لردم الهوة بين الدول العربية والإسلامية والتي تعيش في أسوء حالاتها من فرقة وشتات وسمو الامير قادر بدبلوماسيته المعهودة على توحيد الصف العربي بشأن مجمل القضايا التي تهم الأمة.

النائب نايف المرداس علق بالقول: الآمال معلقة على الزيارة التاريخية لسمو الأمير إلى العراق في تحقيق ما يتطلع إليه البلدان والشعبان الشقيقان على الصعيدين الأمني والاقتصادي في المرحلة المقبلة التي تشهد تطورات اقليمية متسارعة.

من ناحيته قال النائب حمود الخضير ان زيارة صاحب السمو الى العراق ليست زيارة عادية، فهي من قائد محنك وحكيم حمل على عاتقه هموم الكويت والأمة..نسال الله لسموه العافية وان تكلل زيارته وكل مساعيه بالنجاح ولمصلحة البلدين الشقيقين.

بدوره، بين النائب محمد الحويلة: زيارة سمو الامير إلى العراق زيارة تاريخية وستكون لها نتائج ايجابية في ظل الاوضاع الإقليمية المتوترة بالمنطقة، ونتمنى أن تحقق هذه الزيارة ما يتطلع له البلدان على الصعيدين الأمني والاقتصادي في المرحلة المقبلة التي تشهد تطورات اقليمية متسارعة.

من جهته قال النائب خليل ابل: اعتقد انه قد آن الاوان لبناء استراتيجية اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية وعلى جميع الأصعدة من خلال شراكة متكاملة مع الأشقاء في العراق.

