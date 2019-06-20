وطن النهار

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أمس ان زيارة سمو الامير الشيخ صباح الأحمد للعراق «تاريخية» وتأتي استكمالا لجهود سموه بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

واوضح الوزير الروضان في تصريح لـ (كونا) على هامش زيارة سمو الامير انه تم بحث عدد من الموضوعات المشتركة لافتا الى اتفاقيات ثنائية سيوقعها البلدان في القريب العاجل.

واضاف الروضان انه سيتم ايضا اجراء زيارات مختلفة لعدد من المحافظات في العراق انطلاقا من البصرة بالاضافة الى تبادل زيارات بين الشركات ومسؤولي القطاع الخاص في البلدين. واكد انه سيتم العمل على تطوير منفذ صفوان العراقي ومنفذ العبدلي الكويتي من اجل تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري البري بين البلدين مستقبلا.

