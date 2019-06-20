وطن النهار

أعرب مبعوث سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد نائب وزير الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله عن سعادة الكويت بالاحتفال بالذكرى السنوية الـ120 لتوقيع معاهدة الصداقة بين الكويت والمملكة المتحدة في الكويت في يناير الماضي والاحتفال بها في لندن أمس الأربعاء تزامنا مع ذكرى إعلان استقلال الكويت في عام 1961.

وقال العبدالله في كلمة في احتفالية كبيرة نظمت بمبنى (مانشن هاوس) وسط لندن ان المعاهدة التي وقعت في القرن الـ19 ولا تزال صالحة للقرن الـ21 قد وضعت حجر الأساس لعلاقة طويلة الأمد بين البلدين الصديقين ميزتها حقبة جديدة من الشراكة والتعاون وسادت فيها روح من الود والصداقة. واضاف ان هذه الشراكة لم تكن قائمة على المصالح المشتركة فحسب بل على الاحترام المتبادل مشيرا الى توقيع المعاهدة عام 1899 والتي جرت في ظروف حرجة مرت بها المنطقة في ذلك الوقت ولاسيما فيما يتعلق بالتنافس بين القوى العظمى. وقال انه من خلال التعاون الذي وضعته المعاهدة التزمت الكويت والمملكة المتحدة بحماية مصالح بعضهما البعض مضيفا انه في العقود التي تلت ثبت صمود هذا الالتزام المتبادل.

ولفت في هذا الصدد الى موقف المملكة المتحدة المشرف بدعم الشرعية الكويتية والتحالف العالمي لتحرير الكويت من الغزو العراقي في عام 1991 لافتا الى تقدير الشعب الكويتي هذا الموقف دائما.

واضاف ان الكويت قدمت بدورها دعما لبريطانيا لمعالجة جنودها الجرحى خلال الحرب العالمية الأولى وبالتحديد للصليب الأحمر البريطاني بالإضافة إلى مساهمتها في سلاح الجو الملكي البريطاني في الحرب العالمية الثانية.

واكد العبدالله ان العلاقات الكويتية - البريطانية راسخة ومتجذرة ولكنها تتطلع دائما لمستقبل أكثر اشراقا بخاصة ان ثمة الكثير مما يدفع للتفاؤل عبر ما أظهرته قيادتا البلدين في الحرص الدائم على دفع العلاقات نحو آفاق أرحب.

واعتبر ان تحقيق ذلك يتم ايضا من خلال مجموعة التوجيه المشتركة التي تم تأسيسها في زيارة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد لبريطانيا عام 2012 والتي ستعقد دورتها الـ14 في لندن في غضون الاسبوعين المقبلين.

وشدد العبدالله على ثقة الكويت في الاقتصاد البريطاني اذ وصلت استثمارات القطاعين العام والخاص الكويتيين في بريطانيا 65 مليار دولار في حين سجل حجم التجارة الثنائية ارتفاعا بنسبة 10 في المئة سنويا وبإجمالي 4?5 مليارات دولار خلال العام الماضي.

