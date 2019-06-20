وطن النهار

برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، افتتح امس بكلية علي الصباح العسكرية ميدان الشهيد «اللواء عبدالوهاب المزين» للرماية، وبإشراف هندسة المنشآت العسكرية، هذا وكان في استقبال الخضر لحظة وصوله مدير إدارة المشاريع بهندسة المنشآت العسكرية العميد الركن غازي الظفيري ومساعد آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد شجاع العتيبي وعدد من ضباط الكلية.

بعد ذلك قام مساعد مدير الكلية بإلقاء كلمة رحب من خلالها براعي الحفل والحضور الكريم، كما قدم ايجازاً عن ميدان الرماية أوضح من خلاله طبيعة العمل في الميدان، لرماية البندقية والمسدس، وتوفير احدث الأجهزة والمعدات التي تساعد الطلبة الضباط في تدريبهم على الرماية بشكل احترافي ودقة عالية،

