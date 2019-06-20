وطن النهار

أكد رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في «بيتك» وليد خالد مندني أن هذا التكريم يأتي انطلاقا من أهمية تعزيز دور الشباب المبدعين والمتميزين أكاديميا وعلميا، وهو ركيزة اساسية ضمن استراتيجية «بيتك» في دعم المتميزين والشباب في اطار برنامج «أنتم فخرنا» لتكريم المتفوقين وأصحاب الانجازات، جاء ذلك في حفل تكريم الطلبة الفائقين في الثانوية العامة.

وأشار مندني إلى أن «بيتك» لم ولن يدخر اي جهد في دعم الشباب بشكل عام والطلبة المتفوقين بشكل خاص، وله سجل حافل من الانجازات المشهودة في دعم الطلبة والشباب على اكثر من صعيد، سواء في الانشطة الدراسية او دعم النوادي الطلابية والمشاركة بندوات تعليمية، مرورا بدعم مشاريع التخرج، ورعاية رحلات علمية ودعم المبادرات الطلابية والشبابية، واستقطاب الطاقات البشرية الشبابية وتدريبها وصقل مهاراتها وفق المعايير والمقاييس العالمية لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتطور المجتمعي، لأننا ندرك تماما أن نهضة الأمم تبدأ بالتعليم، ودون التربية والتعليم لا يمكن أن تتحقق النهضة والنمو سواء اقتصاديا أو اجتماعيا.

من جهته قال المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام في بيت التمويل الكويتي يوسف الرويح ان هذا الحفل يقام بالتعاون مع وزارة التربية وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لبيت التمويل الكويتي، مشيرا الى ان ذلك يأتي انسجاما مع الشراكة المجتمعية في دعم الشباب والطلبة وتشجيعهم على التفوق وتحقيق الانجازات لبلدنا الحبيب الكويت.

واضاف الرويح ان بيت التمويل الكويتي يعمل على دعم مشاريع ومبادرات الشباب، متمنيا التوفيق للطلبة المكرمين في حياتهم العلمية والعملية المقبلة.

