وطن النهار

قال سفير فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب ان الكويت اقرت منحتين للطلبة الفلسطينيين المتفوقين في جامعة الكويت و5 منح اخرى في التطبيقي فضلا عن عدد من المنح في الجامعات الخاصة.

ونفى طهبوب في تصريح صحافي على هامش حفل تكريم 13 طالباً من المتفوقين من ابناء الجالية الفلسطينية المقيمة بالبلاد، نفى انه تقدم بطلب زيادة عدد المنح بالجامعات الكويتية، مشيرا الى وجود تعاون مع وزارة التربية و التعليم في هذا الخصوص راجيا زيادة هذه المنح.

ولفت الى ان كلية الكويت للعلوم و التكنولوجيا تخفض رسوم الدراسة للفلسطينيين الى 50%.

وحول التحاق عدد من المدرسين الفلسطينيين الى الكويت خلال الايام المقبلة كشف طهبوب ان لجنة وزراة التربية و التعليم ستزور فلسطين في الاسبوع المقبل من اجل بدء اجراء المقابلات مع عدد من المعلمين الفلسطينيين المتقدمين بطلب التدريس في الكويت

واضاف ان الحديث يدور حتى الان على قبول 180 إلى 200 معلم فلسطيني، لافتا الى انه اذا ارتأت أو وزارة التعليم الحاجة الى المزيد فسيكون هناك عدد اكبر.

وحول اذا كان هناك مزايا جديدة تعطى للمعلمين الفلسطنيين قال طهبوب لا جديد في هذا الامر ولم نتلق اي اخطار بتعديل الرواتب والمميزات التي تعطى للمعلمين لافتا الى ان هذا الامر يتم بشكل مدروس من قبل وزراة التربية وديوان الخدمة المدنية.

وحول موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية قال نحن نثق في الكويت ثقة مطلقة وهذا ما اؤكده دائما في لقاءاتي مع المسؤولين الكويتيين ونحن ندرك تماما اينما تكون الكويت فنحن نكون موجودين معها وبالتالي فان الكويت من اهم الدول العربية التي نسمع منها المشورة ونطلب منها الرأي واي شيء يمكن ان يكون له تأثير ايجابي على قضيتنا فنحن نذهب الى الكويت ونستمع الى نصائح المسؤولين الكويتيين و على رأسهم سمو الامير الشيخ صباح الاحمد.

وتوجه بالشكر لسمو امير البلاد على رعايته للجالية الفلسطينية وعلى موقف الكويت الداعم و الدائم للقضية الفلسطينية، مشيرا الى ان هناك لفتة كريمة من وزراة التربية لابناء الجالية الفلسطينية المتفوقين وإلى ان هناك دعما بتعليم الطلبة الفلسطينيين والغاء رسوم الدراسة للطلبة الذين لديهم اوضاع صعبة في المراحل المختلفة.

